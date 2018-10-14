Ватикан торжественно канонизировал Папу Римского Павла VI
Церемонию провел Папа Франциск, на площади присутствовали десятки тысяч верующих.
Павел VI занимал папский престол с 1963 по 1978 год.
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Церемонию провел Папа Франциск, на площади присутствовали десятки тысяч верующих.
Павел VI занимал папский престол с 1963 по 1978 год.
В российском МИДе утверждают, что Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в телеэфире, что информация была слита расследователям перед выступлением делегации Великобритании на генассамблее ООН…
Комментарии4
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pit_heap 14 октября 2018 | 23:10
Никто в Италии или в Европе не требует перенести или перезахоронить Мемориал в Ватиканских гротах где покоится Павел 6 и другие епископы Рима.Требуют это только оголтелые либералы.Кстати несколько священников захоронены в стеклянных саркофагах.И это считается христианская захоронение.
monik_7 14 октября 2018 | 23:19
pit_heap: Честь и почет - прям как Ленина!
edun1952 14 октября 2018 | 23:59
С ВВП и Гундяевым вопрос остается открытым...
sagen 15 октября 2018 | 00:05
При этом Папе Ватиканский собор в 1965 году официально снял с евреев обвинение в распятии Христа. А вот Православная церковь по сей день призывает на головы евреев всяческие беды и погромы на пасхальных службах. Правда, в России, делают они это гундосыми голосами на непонятном народу языке. Но кто в курсе, то знает о чем речь.