На выборах в Баварии ХСС теряет абсолютное большинство в ландтаге

Согласно опросу на выходе с избирательных участков, партия под руководством министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера набирает лишь 35,5 процента голосов и должна будет искать партнера по правительственной коалиции. Второе место с 18,5 процента, по предварительным данным, занимают «зеленые», сместив с этой позиции СДПГ. Впервые в истории Барарии в региональный парламент проходит правая партия «Альтернатива для Германии».