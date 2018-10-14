На выборах в Баварии ХСС теряет абсолютное большинство в ландтаге
Согласно опросу на выходе с избирательных участков, партия под руководством министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера набирает лишь 35,5 процента голосов и должна будет искать партнера по правительственной коалиции. Второе место с 18,5 процента, по предварительным данным, занимают «зеленые», сместив с этой позиции СДПГ. Впервые в истории Барарии в региональный парламент проходит правая партия «Альтернатива для Германии».
Комментарии1
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gad123 14 октября 2018 | 23:36
А что вы хотели, с такой идиотской политикой!!!