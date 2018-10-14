Российское посольство во Франции проверяет информацию СМИ о задержанных в пригороде Парижа чеченцах
Об этот РИА сообщили в российской дипмиссии. По сведениям «Фигаро», в рамках спецоперации были задержаны 23 выходца из Чечни. Им вменяется в вину вымогательство.
Комментарии7
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pit_heap 14 октября 2018 | 23:04
Как можно?! Это борцы за Свободу.
ly4_sveta 14 октября 2018 | 23:08
Целая банда! Как их, вообще, пускают в Европу?
monik_7 14 октября 2018 | 23:17
ly4_sveta: в девяностые в США им охотно давали убежище - жертвы войны. В нулевые - жертвы якобы преследования геев. Но после Царнаевых их всех как подмели веником
ly4_sveta 14 октября 2018 | 23:13
Дикий народ! Дети гор! Так и не научились вести себя
в обществе, как бы Кадыров не учил их и не перевоспитывал.
pit_heap 14 октября 2018 | 23:33
ly4_sveta: А при чем тут Кадыров.Их родители переехали и живут во Франции, которая дала им убежище. Что же они не стали истинными толерантными примерными гражданами?
vinokur 14 октября 2018 | 23:15
Гонишь природу в дверь, а она лезет а окно.
edun1952 14 октября 2018 | 23:18
Кому рэкет, кому бюджет. Рамзан рассудит...