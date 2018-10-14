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23:01, 14 октября 2018

Около сотни радикалов напали на  офис организации «Украинский выбор — право народа»

Ее  возглавляет Виктор Медведчук. Как сообщили корр. ТАСС в пресс службе движения, здание пытались поджечь. В результате несколько сотрудников пострадали, вероятно, получив отравление продуктами горения, но госпитализация не потребовалась. В киевской полиции утверждают, что к моменту прибытия на место правоохранителей нарушители разбежались. В настоящее время следственно-оперативная группа осматривает здание и  изучают записи инцидента в интернете. Задержанных нет.

Комментарии

27

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pit_heap 14 октября 2018 | 23:12

Це-европа. Истинная демократия.

kottigr1 14 октября 2018 | 23:15

pit_heap: На Украине главенствует Закон. Это ведь не какая то РФ, где полицаи помогают каким-то ряженым бичам одетым в казачью форму избивать прохожих нагайками..

pit_heap 14 октября 2018 | 23:18

kottigr1: А что делать с этой новостью? Это все по закону?

kottigr1 14 октября 2018 | 23:21

pit_heap: Полиция прибыла на место, злоумышленники разбежались, ведется следствие.. Что Вам в этой новости не понравилось ?

pattrick 14 октября 2018 | 23:38

В киевской полиции утверждают, что к моменту прибытия на место правоохранителей нарушители разбежались...

За что я уважаю хохлов, они жопой чувствуют момент, когда сверкая пятками нужно разбежаться по хатам.

sagen 14 октября 2018 | 23:52

pattrick: Пусть вас не вводит в заблуждение название этой конторы "УКРАИНСКИЙ ВЫБОР - ПРАВО НАРОДА". Это гнилая организация за деньги Путина, возглавят ей его кум Медведчук и действует она только в интересах России. Во время прямой агрессии России в Украину, в то время, когда русские убивают её граждан, разрушают ей города и крадут её имущество, само существование такой организации это вызов здравому смыслу.

pattrick 15 октября 2018 | 00:00

sagen:

В интересах России? А разве интересы России не совпадают с интересами Украины, разве украинцы кому-нибудь нужны кроме русских, разве кто-нибудь на Земле кроме русских, готов, если придётся, умирать за украинцев? По моему мнению, украинцы на фиг никому не нужны, кроме русских. Лично мне хохлы в хер не упёрлись, для меня что украинцы, что грузины, что мексиканцы с индонезийцами - один чёрт.

polikarpich 15 октября 2018 | 00:00

sagen: В-общем, в терминологии Патрика это "жидопутинцы".

ringo77_1 14 октября 2018 | 23:40

kottigr1: Да ну шо вы, це ж народна демократия!

rabgalerny 14 октября 2018 | 23:59

kottigr1: то есть когда "злоумышленники" собирались и жги офис, все было по закону?

mexxanikk 14 октября 2018 | 23:30

pit_heap:
А когда хохлы неугодных в мусорные контейнеры заталкивают, это по какому закону?

kottigr1 14 октября 2018 | 23:34

mexxanikk: В России в 1917 на телеграфных столбах вешали или штабелями на берегу Невы-реки как дрова складывали.. Вам так больше нравится ?

rabgalerny 15 октября 2018 | 00:01

kottigr1: вна Украине скоро так будет. Гражданская война, она такая. От места не зависит. Почитайте Булгакова.

pit_heap 14 октября 2018 | 23:36

mexxanikk: : это вам сейчас kottigr1 объяснит.))

igorkot____1 14 октября 2018 | 23:35

pit_heap: Ты чо, только самое начало новости, что ли читаешь? Для особых тормозов привожу оончание этой новости: "В настоящее время следственно-оперативная группа осматривает здание и изучают записи инцидента в интернете.".

pit_heap 14 октября 2018 | 23:50

igorkot____1: Я читаю все как и вы.Но хотелось у вас узнать,окончание новости как раз и говорит о торжестве закона? Просто буду знать как отвечать русофобам когда они говорят что "работа российской полиции это беззаконие" ))

glotov 14 октября 2018 | 23:19

kottigr1: "На Украине главенствует Закон. "
Угу. Закон джунглей.

nelibermot26 14 октября 2018 | 23:13

Бандеровское быдло во всей красе, как всегда никого не задержат. Ну может парочку самвх пьяных, чтобы проспались, просрались и наконец-то помылись в участке, где менты себе скинулись на бойлер )))

sagen 14 октября 2018 | 23:49

nelibermot26: Слово быдло в данном случае должно подчеркнуть высшую расу вашей милости? Они не быдло, они граждане своей страны и им не безралична её судьба. Они действуют не за деньги, не по приказу властей, а по своей воле, согласно своим убеждениям. Возможно, что и не правильно. Но как видно из новости, никто не пострадал, дым развеется и может оказаться, что это Медвечук так повышает свою капитализацию. Будучи врагом Украины, личным посланником Путина он давно должен бы быть обменен на Сенцова, по меньше мере. Увы, демократия, к которой стремится Украина не дает возможности так поступать. В этом принципиальное различие. Кстати, в Украине скоро будут выборы и кандидатов очень много. Как с этим у высшей расы, вам доверяют выбирать и назначают, как неразумным детям начальство свыше?

(комментарий скрыт)

ly4_sveta 14 октября 2018 | 23:22

Вот, уж, диво, таки диво!))) Российские радикалы, типа
всяких офицеров, казаков, мракобесных убогих и прочих
путинских отморозков, и выставки срывают, и картины
портят, и входы баррикадируют, и мочой обливают, и рушат-
крушат, и избивают, и авто поджигают, и яды распрыскивают...
Уж, чья бы корова мычала, а российская молчала.
А Медведчук друган Путина или даже кум. Так что все
закономерно.

glotov 14 октября 2018 | 23:27

ly4_sveta: Не надо оправдывать ублюдков.

kottigr1 14 октября 2018 | 23:32

glotov: Разве кто-то оправдывает путинистов ?

ymnik29 14 октября 2018 | 23:34

glotov: Вот и я говорю , не надо оправдьівать ублюдков - спалить офис вместе с кумом куйла и все !

(комментарий скрыт)

zukero_ 14 октября 2018 | 23:34

Ее возглавляет Виктор Медведчук. - кум Путина.

pit_heap 14 октября 2018 | 23:52

zukero_: разбираться в кумовстве - это любимый геополитический анализ у украинцев.Вся фактура так у них и строится.

oleg_kievlyanin 14 октября 2018 | 23:44

Сначала хотел написать "и поделом".
Но затем прочел комментарии, и подумал, что что то тут нечисто. Нечто из из серии попыток разрушить памятник Ватутину. Явно экспортный вариант новостей. Провокации гопников в стиле "Империя наносит ответный удар", на этот раз информационный. Последний фактический был в Солсберри и в Сирии с Ил-20.

rabgalerny 14 октября 2018 | 23:56

Демократия, европейские ценности во всей красоте.

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