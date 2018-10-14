Около сотни радикалов напали на офис организации «Украинский выбор — право народа»
Ее возглавляет Виктор Медведчук. Как сообщили корр. ТАСС в пресс службе движения, здание пытались поджечь. В результате несколько сотрудников пострадали, вероятно, получив отравление продуктами горения, но госпитализация не потребовалась. В киевской полиции утверждают, что к моменту прибытия на место правоохранителей нарушители разбежались. В настоящее время следственно-оперативная группа осматривает здание и изучают записи инцидента в интернете. Задержанных нет.
Комментарии27
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pit_heap 14 октября 2018 | 23:12
Це-европа. Истинная демократия.
kottigr1 14 октября 2018 | 23:15
pit_heap: На Украине главенствует Закон. Это ведь не какая то РФ, где полицаи помогают каким-то ряженым бичам одетым в казачью форму избивать прохожих нагайками..
pit_heap 14 октября 2018 | 23:18
kottigr1: А что делать с этой новостью? Это все по закону?
kottigr1 14 октября 2018 | 23:21
pit_heap: Полиция прибыла на место, злоумышленники разбежались, ведется следствие.. Что Вам в этой новости не понравилось ?
pattrick 14 октября 2018 | 23:38
В киевской полиции утверждают, что к моменту прибытия на место правоохранителей нарушители разбежались...
За что я уважаю хохлов, они жопой чувствуют момент, когда сверкая пятками нужно разбежаться по хатам.
sagen 14 октября 2018 | 23:52
pattrick: Пусть вас не вводит в заблуждение название этой конторы "УКРАИНСКИЙ ВЫБОР - ПРАВО НАРОДА". Это гнилая организация за деньги Путина, возглавят ей его кум Медведчук и действует она только в интересах России. Во время прямой агрессии России в Украину, в то время, когда русские убивают её граждан, разрушают ей города и крадут её имущество, само существование такой организации это вызов здравому смыслу.
pattrick 15 октября 2018 | 00:00
sagen:
В интересах России? А разве интересы России не совпадают с интересами Украины, разве украинцы кому-нибудь нужны кроме русских, разве кто-нибудь на Земле кроме русских, готов, если придётся, умирать за украинцев? По моему мнению, украинцы на фиг никому не нужны, кроме русских. Лично мне хохлы в хер не упёрлись, для меня что украинцы, что грузины, что мексиканцы с индонезийцами - один чёрт.
polikarpich 15 октября 2018 | 00:00
sagen: В-общем, в терминологии Патрика это "жидопутинцы".
ringo77_1 14 октября 2018 | 23:40
kottigr1: Да ну шо вы, це ж народна демократия!
rabgalerny 14 октября 2018 | 23:59
kottigr1: то есть когда "злоумышленники" собирались и жги офис, все было по закону?
mexxanikk 14 октября 2018 | 23:30
pit_heap:
А когда хохлы неугодных в мусорные контейнеры заталкивают, это по какому закону?
kottigr1 14 октября 2018 | 23:34
mexxanikk: В России в 1917 на телеграфных столбах вешали или штабелями на берегу Невы-реки как дрова складывали.. Вам так больше нравится ?
rabgalerny 15 октября 2018 | 00:01
kottigr1: вна Украине скоро так будет. Гражданская война, она такая. От места не зависит. Почитайте Булгакова.
pit_heap 14 октября 2018 | 23:36
mexxanikk: : это вам сейчас kottigr1 объяснит.))
igorkot____1 14 октября 2018 | 23:35
pit_heap: Ты чо, только самое начало новости, что ли читаешь? Для особых тормозов привожу оончание этой новости: "В настоящее время следственно-оперативная группа осматривает здание и изучают записи инцидента в интернете.".
pit_heap 14 октября 2018 | 23:50
igorkot____1: Я читаю все как и вы.Но хотелось у вас узнать,окончание новости как раз и говорит о торжестве закона? Просто буду знать как отвечать русофобам когда они говорят что "работа российской полиции это беззаконие" ))
glotov 14 октября 2018 | 23:19
kottigr1: "На Украине главенствует Закон. "
Угу. Закон джунглей.
nelibermot26 14 октября 2018 | 23:13
Бандеровское быдло во всей красе, как всегда никого не задержат. Ну может парочку самвх пьяных, чтобы проспались, просрались и наконец-то помылись в участке, где менты себе скинулись на бойлер )))
sagen 14 октября 2018 | 23:49
nelibermot26: Слово быдло в данном случае должно подчеркнуть высшую расу вашей милости? Они не быдло, они граждане своей страны и им не безралична её судьба. Они действуют не за деньги, не по приказу властей, а по своей воле, согласно своим убеждениям. Возможно, что и не правильно. Но как видно из новости, никто не пострадал, дым развеется и может оказаться, что это Медвечук так повышает свою капитализацию. Будучи врагом Украины, личным посланником Путина он давно должен бы быть обменен на Сенцова, по меньше мере. Увы, демократия, к которой стремится Украина не дает возможности так поступать. В этом принципиальное различие. Кстати, в Украине скоро будут выборы и кандидатов очень много. Как с этим у высшей расы, вам доверяют выбирать и назначают, как неразумным детям начальство свыше?
ly4_sveta 14 октября 2018 | 23:22
Вот, уж, диво, таки диво!))) Российские радикалы, типа
всяких офицеров, казаков, мракобесных убогих и прочих
путинских отморозков, и выставки срывают, и картины
портят, и входы баррикадируют, и мочой обливают, и рушат-
крушат, и избивают, и авто поджигают, и яды распрыскивают...
Уж, чья бы корова мычала, а российская молчала.
А Медведчук друган Путина или даже кум. Так что все
закономерно.
glotov 14 октября 2018 | 23:27
ly4_sveta: Не надо оправдывать ублюдков.
kottigr1 14 октября 2018 | 23:32
glotov: Разве кто-то оправдывает путинистов ?
ymnik29 14 октября 2018 | 23:34
glotov: Вот и я говорю , не надо оправдьівать ублюдков - спалить офис вместе с кумом куйла и все !
zukero_ 14 октября 2018 | 23:34
Ее возглавляет Виктор Медведчук. - кум Путина.
pit_heap 14 октября 2018 | 23:52
zukero_: разбираться в кумовстве - это любимый геополитический анализ у украинцев.Вся фактура так у них и строится.
oleg_kievlyanin 14 октября 2018 | 23:44
Сначала хотел написать "и поделом".
Но затем прочел комментарии, и подумал, что что то тут нечисто. Нечто из из серии попыток разрушить памятник Ватутину. Явно экспортный вариант новостей. Провокации гопников в стиле "Империя наносит ответный удар", на этот раз информационный. Последний фактический был в Солсберри и в Сирии с Ил-20.
rabgalerny 14 октября 2018 | 23:56
Демократия, европейские ценности во всей красоте.