Ее возглавляет Виктор Медведчук. Как сообщили корр. ТАСС в пресс службе движения, здание пытались поджечь. В результате несколько сотрудников пострадали, вероятно, получив отравление продуктами горения, но госпитализация не потребовалась. В киевской полиции утверждают, что к моменту прибытия на место правоохранителей нарушители разбежались. В настоящее время следственно-оперативная группа осматривает здание и изучают записи инцидента в интернете. Задержанных нет.