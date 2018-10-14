//Столичные следователи проверяют обстоятельства обрушения строительных лесов в Газетном переулке

Как говорится на сайте ГСУ Москвы, пострадали пять рабочих. Четверо из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что обрушение лесов произошло на здании, где размещен Институт экономики переходного периода, основанный Егором Гайдаром.