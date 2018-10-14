Столичные следователи проверяют обстоятельства обрушения строительных лесов в Газетном переулке
Как говорится на сайте ГСУ Москвы, пострадали пять рабочих. Четверо из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что обрушение лесов произошло на здании, где размещен Институт экономики переходного периода, основанный Егором Гайдаром.
Комментарии3
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edun1952 14 октября 2018 | 23:23
Таджикстройинвест...
serge_moro 14 октября 2018 | 23:41
edun1952: Путин никогда не правил страной. Он правит бандитами,ворами и убийцами,потому что сам является таковым и пользуется у них огромным авторитетом.А к населению он давно уже относится ,как с своим рабам,у которых можно забрать и пенсии, и медицину,и образование,и науку, и в конце концов их жизни .Путин-исчадие ада
oleg_kievlyanin 14 октября 2018 | 23:39
//Столичные следователи проверяют обстоятельства обрушения строительных лесов в Газетном переулке
Как говорится на сайте ГСУ Москвы, пострадали пять рабочих.//
А то, что пострадало пять рабочих, это обстоятельство, или последствия?