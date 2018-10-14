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22:05, 14 октября 2018

Студент из Иркутска Артем Яковлев утверждает, что его пытались завербовать сотрудники спецслужб

В своем видеообращении он рассказал, что для этого его вызвали на встречу и угрожали серьезными проблемами в случае отказа.

По словам Яковлева, правоохранителей интересовала деятельность некоторых анархистских групп в регионе.

Комментарии

7

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tuman13 14 октября 2018 | 22:09

Пока слова очередного хомячка против его измышлений. Ну и надо показать свою исключительность, что правоохранительные органы обойтись без него не могут.

kottigr1 14 октября 2018 | 22:30

tuman13: При численности населения СССР в 293 миллиона, около 60 миллионов советских граждан "стучали" в КГБ постоянно и на них были заведены учетные карточки их "кураторами".. Причем в это число не входили те кто "стучал" не регулярно или "по зову сердца и из поруганной справедливости"..
Вот нахрена КГБ нужно было столько "стукачей" если СССР все равно в итоге рухнул ?

begly_ 14 октября 2018 | 22:13

Несознательный гражданин Яковлев вынудил применить к себе конституционные меры правоохранителей.
Так должно быть со всеми, кто покрывает преступников.

clandestino 14 октября 2018 | 22:18

begly_: tuman13: Не захотел парень в ваш гадюшник. А вы засветились.

boseal 14 октября 2018 | 22:16

Скорее всего этим заявлением сей студент решил привлечь к себе внимание этих самых "анархистов". Неужели учиться надоело?)

fresh_breeze 14 октября 2018 | 22:23

Тёма, чтобы свалить на Запад, получив там убежище, ты, по-моему, перемудрил с темой.
Спецслужбы, конечно, вербуют людей. Но кому ТЫ интересен?

Низазчот, Тёма. Придумай что-то другое.

pavelmistery 14 октября 2018 | 22:26

fresh_breeze: "чтобы свалить на Запад, получив там убежище"

Всмысле людям настолько плохо живется в РФ, что они используют любые методы чтобы жить на загнивающем западе? ))

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