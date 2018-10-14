Владимир Путин предостерег власти Ингушетии от силового разгона митинга в Магасе
Как заявил «Эху Москвы» глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, президент России посоветовал ему мирно договориться с протестующими.
Конфликт в Ингушетии можно решить только путем переговоров с протестующими с учетом их интересов. Такое мнение «Эху» высказала директор центра анализа предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.
Протесты в Ингушетии продолжаются уже больше недели, жители республики недовольны передачей части территорий Чечне. Между тем, правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней только на два дня — 16 и 17 октября. В руководстве республики мотивируют это тем, что с 18 октября в Ингушетии, включая Магас, запланирован ряд крупных мероприятий «спортивного и культурного характера.
Комментарии7
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begly_ 14 октября 2018 | 22:10
Красава, я бы тоже сам подавлял и не доверил такое серьезное мероприятие ингушам, которые под немца когда то подлегли. Да мне думается, Кадыров и сам справится.
maxcarev 14 октября 2018 | 22:12
В классе юных дзюдоистов
Рявкнул Путин: будь готов!
Дзюдоисты-путинисты хором так:
Всегда готов, как Бoширов и Петров!
begly_ 14 октября 2018 | 22:16
maxcarev:
Ингуши всегда готовы
присягнуть во славу
и Ермолова оковы
носят там по праву!
shraer 14 октября 2018 | 22:23
значит будут стрелять
malanoff 14 октября 2018 | 22:23
Путин по отечески посоветовал Беку. А предостерег он кого то другого , это видно из ответа Евкурова.
hagana 14 октября 2018 | 22:34
А в Москве. значит, можно ?!
edun1952 14 октября 2018 | 22:35
А сам то за " Россию без Путина" космонавтами в автозак..