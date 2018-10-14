Владимир Путин предостерег власти Ингушетии от силового разгона митинга в Магасе

Как заявил «Эху Москвы» глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, президент России посоветовал ему мирно договориться с протестующими.

Конфликт в Ингушетии можно решить только путем переговоров с протестующими с учетом их интересов. Такое мнение «Эху» высказала директор центра анализа предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Протесты в Ингушетии продолжаются уже больше недели, жители республики недовольны передачей части территорий Чечне. Между тем, правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней только на два дня — 16 и 17 октября. В руководстве республики мотивируют это тем, что с 18 октября в Ингушетии, включая Магас, запланирован ряд крупных мероприятий «спортивного и культурного характера.