Выборы в ландтаг германской федеральной земли Бавария показали окончание эры противостояния двух политических групп ФРГ – консерваторов и социал-демократов.

Консервативный Христианско-социальный союз явно потерял абсолютное большинство в баварском парламенте, опустившись до 36,2 процента. Историческое поражение в земельных выборах потерпела Социал-демократическая партия Германии, получив вдове меньше голосов избирателей, чем пять лет назад – лишь 9,6 процента. Тем самым СДПГ стала только пятой политической силой в Баварии. Сенсационно вдвое улучшили свой результат «Зеленые», оказавшись на отметке 18,1 процента и став второй по популярности партией этой федеральной земли. Впервые попадет в баварский парламент «Альтернатива для Германии», набрав 10,9 процента голосов и оказавшись на четвертом месте после партии «Свободных избирателей».

Вероятнее всего, с этой партией ХСС и образует правительственную коалицию в Мюнхене. Премьер-министр Маркус Зедер собирается также поговорить и с «Альтернативой», однако любые союзы с правыми популистами априори исключены. Председатель ХСС Хорст Зеехофер вероятнее всего будет переизбран. Его отставка с поста министра внутренних дел ФРГ – лишь дело времени. Это сможет привести к стабилизации большой правительственной коалиции под руководством канцлера Ангелы Меркель. Однако ее позиция как председателя ХДС будет ослаблена, если на предстоящих выборах в земле Гессен Христианско-демократический союз также потерпит поражение.

Граждане Баварии, по мнению наблюдателей, наказали Зеехофера и ХСС за жесткую миграционную. Успех «Зеленых» объясняется поддержкой их курса на экологическую защиту в Баварии и открытость по отношению к мигрантам.

Неудача ХСС на выборах была ожидаемой, но ситуация для партии не такая катастрофичная. Такое мнение «Эху» высказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

По итогам этих выборов в парламент Баварии впервые может пройти правая «Альтернатива для Германии».