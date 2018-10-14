14 октября в этом году оказалось в Москве одним из самых теплых за всю историю наблюдений

На базовой метеостанции на ВДНХ в 15:00 зафиксирована температура плюс 17,6 градуса. С середины прошлого века лишь один раз в этот день столбики термометров достигли такого значения — в 1979 году. Впрочем, абсолютный рекорд дня остался непревзойденным: 14 октября 1889 года температура в Москве поднималась до 19 градусов.