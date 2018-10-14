Защитник самарских Крыльев Советов Георгий Тигиев задержан с признаками опьянения за рулем

Второй за день случай с игроком самарского клуба. Георгий Тигиев, который перед началом сезона сменил Спартак на Крылья Советов был остановлен полицейскими и отправлен на освидетельствование. Представитель движения Ночной патруль заявил в интервью Спорт Экспрессу, что у Тигиева были все признаки наркотического опьянения. Судя по всему, речь может идти об амфетамине. Он был крайне агрессивен. Алкоголь находился в пределах нормы, но еще немного и черта осталась бы позади. В течении десяти дней материалы Тигиева будут исследованы. Это даст возможность дать ответ был ли он в состоянии наркотического опьянения. Напомню, что в воскресенье в похожую ситуацию попал еще один игрок самарского клуба Евгений Башкиров. Концентрация алкоголя в ее крови в трираза превышала норму.



В случае если наличие амфетамина в организме Тигиева будет подтверждено, он может быть дисквалифицирован на четывре года.