Право-популистская партия «Альтернатива для Германии» впервые проходит в  парламент Баварии

По данным exit poll, она набирает 11% голосов избирателей и получает 24 из 200 депутатских кресел. Правящая в Баварии ХСС показала рекордно низкий для себя результат – 35,5 проц. Этого не достаточно для парламентского большинства. В ХСС уже заявили, что не пойдут на коалицию в правыми. По итогам выборов в ландтаг крупнейшей немецкой земли будет сформировано новое региональное правительство.