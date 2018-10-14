В Китае руководство фитнес-центра заставило сотрудников, виновных в низких продажах бегать по улице в трусах

Видео забега опубликовало издание Daily Mail. Участники рассказали журналистам, что с наказание было справедливым, т.к. они опозорили начальника. «Это хорошее испытание для нас», — отметил один из провинившихся. Всего в забеге участвовали 30 мужчин. Для женщин начальство придумало другое наказание — их заставили отжиматься.