В Китае руководство фитнес-центра заставило сотрудников, виновных в низких продажах бегать по улице в трусах
Видео забега опубликовало издание Daily Mail. Участники рассказали журналистам, что с наказание было справедливым, т.к. они опозорили начальника. «Это хорошее испытание для нас», — отметил один из провинившихся. Всего в забеге участвовали 30 мужчин. Для женщин начальство придумало другое наказание — их заставили отжиматься.
Комментарии4
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yakuzya 14 октября 2018 | 20:38
Русских без трусов заставят
polikarpich 14 октября 2018 | 20:44
yakuzya: Китайцы - известные извращенцы. Хотя бы наоборот сделали.
danko1 14 октября 2018 | 20:53
polikarpich: Любят при диктаторских режимах людей унижать.
Удовольствие от этого получают.
mikhail_spb_ 14 октября 2018 | 20:44
Отличный пример для российских начальников отделов продаж.
Будете плохо продавать, тоже побежите, только без трусов.