Французская полиция задержала более 20-ти выходцев из Чечни...

Как пишет «Фигаро», задержанные входили в группировку рэкетиров. По данным следствия, они взимали по 200 евро с большинства грузовых фур, въезжавших в Париж из Восточной Европы — в первую очередь из Польши, Молдавии и Украины. Нынешнее гражданство подозреваемых не указано. Все 23 человека были взяты с поличным в момент, когда получали деньги от водителей.