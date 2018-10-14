Французская полиция задержала более 20-ти выходцев из Чечни
Как пишет «Фигаро», задержанные входили в группировку рэкетиров. По данным следствия, они взимали по 200 евро с большинства грузовых фур, въезжавших в Париж из Восточной Европы — в первую очередь из Польши, Молдавии и Украины. Нынешнее гражданство подозреваемых не указано. Все 23 человека были взяты с поличным в момент, когда получали деньги от водителей.
Комментарии13
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danko1 14 октября 2018 | 20:35
В России они рэкетом занимаются безнаказанно.
Они просто не знали, что бывает по-другому.
Где гневное выступление Рамзана в их защиту?
pattrick 14 октября 2018 | 20:59
Французская полиция задержала более 20-ти выходцев из Чечни...
За гомосексуализм небось? Их содержат в французских секретных тюрьмах для гомосексуалистов?
polsan 14 октября 2018 | 21:03
pattrick: к вечеру от напряжения у путриков едет башка! )
alena01 14 октября 2018 | 21:06
pattrick:
Спроси у Рамзана...
nds_01 14 октября 2018 | 20:36
Ну чо? К Кадырову на перевоспитание?
estamp 14 октября 2018 | 20:37
более 20-ти выходцев из Чечни
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Т.е. беженцев: чеченских геев и прочих жертв режима.
novirusisch 14 октября 2018 | 20:44
estamp: Не, голубок, это посланцы Рамзана в Европе.
В России ими уже все места сбора дани застолблены и поделены.
А рождаемость неплохая и новые подрастают.
Приходится им на заработки в Европу отправляться.
cromwel 14 октября 2018 | 20:37
Пехотинцы академика перепутали Францию с Россией.
Интересно, он даст им приказ первым поездом вернуться в Грозный и трудоустроится подметать улицы?
uhovostro 14 октября 2018 | 20:39
Ну это они зря сделали - теперь вся французская полиция со спущенными штанами будет просить у Рамзана прощения...
mikhail_spb_ 14 октября 2018 | 20:42
Кадыркины пехотинцы-отморозки расползаются по всему миру и занимаются любимым делом - грабежами и бандитизмом. Ещё иногда убийствами.
А больше они ничего не умеют и не хотят.
aleks50 Алексей Клубников 14 октября 2018 | 20:47
Видно не хватает Рамзану дани от виолончелизатора.
kalkush 14 октября 2018 | 20:57
Назад к Рамзану вместе с семьями. Толку от них не будет.
krestianin_067rus Михаил Никитин 14 октября 2018 | 20:58
“Проникновенье наше на планете особенно заметно заметно в далеке».:)))