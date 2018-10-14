В Киеве сторонники националистических организаций годовщину запрещенной в России Украинской повстанческой армии

Несколько тысяч сторонников националистических организаций отметили в Киеве годовщину создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Как передает ТАСС, в составе колонны были замечены молодые люди в камуфляже. Марш начался в парке имени Шевченко, далее по Крещатику манифестанты дошли до Европейской площади, где должны состоялись митинг и концерт. Участников марша сопровождали небольшие подразделения полиции. Утром сотрудники киевской полиции сорвали попытку группы радикалов повредить мемориал Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.