В Киеве сторонники националистических организаций годовщину запрещенной в России Украинской повстанческой армии
Несколько тысяч сторонников националистических организаций отметили в Киеве годовщину создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Как передает ТАСС, в составе колонны были замечены молодые люди в камуфляже. Марш начался в парке имени Шевченко, далее по Крещатику манифестанты дошли до Европейской площади, где должны состоялись митинг и концерт. Участников марша сопровождали небольшие подразделения полиции. Утром сотрудники киевской полиции сорвали попытку группы радикалов повредить мемориал Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.
Комментарии21
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protoukrop 14 октября 2018 | 20:36
Українськiй мир, опять высунул своё рыло на улицы древнерусского града.
kryimzdick 14 октября 2018 | 20:37
Пока Виннидиктов под наркозом, можно ерунду писать
gs1112 14 октября 2018 | 20:47
protoukrop: Ну какое тебе дело, что в чужой для вас, стране патриоты празднуют годовщину своей армии? Ну в каждую дырку затычка.
sg107 14 октября 2018 | 20:55
gs1112:
Эти пидриоты почему то запрещены во всех цивилизованных странах, кроме нищей обосранной Окраины.. Смирись с этим, педик..
able_seamans 14 октября 2018 | 21:05
sg107: Чучело, если твоя помойка в которой ты обитаешь явдяется цивилизованой страной, то ты яркий пример ее представителей..
protoukrop 14 октября 2018 | 21:03
gs1112: Не в чужой, а во враждебной, и не патриоты, а поклонники убийц у которых руки по самые плечи в крови десятков тысяч мирных евреев и поляков. В Польше на улицах за украинскую речь бьют в рыло, а за прославление УПА могут живьем разорвать на куски. Кстати даже на государственном уровне в Польше за прославление УПА - уголовная ответственность. Поэтому эти "патриоты" в масках маршируют, чтобы потом когда опять приедут в Европу мыть унитазы их не посадили.
ramun 14 октября 2018 | 20:47
protoukrop: И сделать ты ничего не можешь.Привыкай.
protoukrop 14 октября 2018 | 20:51
ramun: Да кому вы нужны - самые нищие в Европе. Россия вас даже с приданым в 50 миллиардов евро не возьмет. Когда в следующем году вам еще обрубят газ, тогда будем делать ставки на то, сколь десятков тысяч полуголодных укров полезут по этим пустым трубам мыть польские унитазы.
kottigr1 14 октября 2018 | 21:03
protoukrop: Кому интересна нищая Россия !? Сюда даже азиаты уже не приезжают..
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Никому не интересен Ваш бесплатный валежник...
zztop1960 14 октября 2018 | 20:49
protoukrop: Древне чего ? Какого русского мира ? Русский мир это Литва , княжество Литовское , наследник Киевской Руси в отличии от Московии , наследницы Орды
kottigr1 14 октября 2018 | 20:49
protoukrop:на улицы древнерусского града.
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Никак не можете простить киевлян и варягов за то что они придумали русских ?.. Создали государство.. Научили их грамоте.. Построили им Москву..
gena462 14 октября 2018 | 21:04
protoukrop: А что тебе-то надо, чудо?
boseal 14 октября 2018 | 20:38
Главное, что не один полицейский не пострадал).
lion64__5 14 октября 2018 | 20:40
Прошли свидомые свынопыдоры гей-парадом, хрукали.
region62 14 октября 2018 | 20:41
выродки
dmitry35 14 октября 2018 | 20:41
Вы сами читали, что написано. Если у Ведендикова колики, это не значит, что в редакции никто не контролирует текст выпуска новостей. О чём это: "сторонники националистических организаций годовщину запрещенной в России ...." Ребята, не надо принимать крепкие алкогольные напитки на работе. Берегите здоровье.
dwon 14 октября 2018 | 20:50
Где Мотя Ганапольский? Подайте его сюда. Мотя, так есть у тебя там фашизм или его нету?
sg107 14 октября 2018 | 20:52
Не считали сколько растрелянных в Бабьем Яру и сожженых в Хатынях приходится на одного хероя украины? А надо бы подсчитать, чтобы эти пилорася гордились.. Мрази.. Чтож ты, дедушка Сталин, этих ублюдков пожалел
holic 14 октября 2018 | 21:02
sg107: Дуралей... В Бабьем Яру погибли ОУНовцы, из которых потом УПА и образовалась... В частности Алена Телига, на улице имени которой сейчас и находится Бабий Яр....
polikarpich 14 октября 2018 | 21:03
sg107: Дядюшка Джо у вас в каждой бочке затычка. Прям панацея какая-то!
Только вот таких, как ты, он совсем не жалел. Изничтожал в промышленных масштабах.
И в Украине добры молодцы с синими околышами славно поураганили. И их почему-то там не любят за это.
kottigr1 14 октября 2018 | 21:06
sg107: сколько растрелянных в Бабьем Яру и сожженых в Хатынях приходится на одного хероя украины?
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В Бабьем Яру легли десятки тысяч евреев, страшными были их жертвы, но там погибли не только евреи. Бабий Яр является святым местом для украинской скорби — достаточно вспомнить главную деятельницу ОУН(м) Елену Телигу (Шовгенову), расстрелянную там. Она, русская по происхождению, стала украинской патриоткой и националисткой из чувства, прежде всего, и поруганной справедливости. Вместе с ней Бабьем Яру было расстреляно ещё 620 членов ОУН и это очень здорово портит россказни чекистов о том, что ОУН якобы причастно к уничтожению людей в Бабьем Яру..
Про Хатынь у власовцев поспрашивай.. Хатынь на совести бывших советских военнослужащих, попавших в плен к немцам, из которых было создано карательное подразделение.