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20:30, 14 октября 2018

Премьер Баварии: ХСС никогда не войдет в коалицию с правопопулистской «Альтернативой для Германии»

Об этом по итогам выборов в  парламент Баварии заявил премьер этой федеральной земли Маркус Зедер. ХСС по предварительным данным получает рекордно низкие для себя 35,5%, этого недостаточно для формирования парламентского большинства. В последний раз консерваторам пришлось искать партнера для коалиции в 2008 году, а до этого — в 60-х годах прошлого века. Вторыми после ХСС стали «зеленые» — 18,5%, третьими — «Свободные избиратели»  — 11, 5%, «Альтернатива для Германии на четвертом месте. ХСС является ключевым партнером ХДС Ангелы Меркель.

Комментарии

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pattrick 14 октября 2018 | 20:47

Премьер Баварии: ХСС никогда не войдет в коалицию с правопопулистской «Альтернативой для Германии»...

А как они создадут коалицию, если ХСС за политику отрытых дверей для мусульманских переселенцев, а партия "Альтернатива для Германии" хочет сохранить Германию, хотя бы на некоторое время, в нынешнем состоянии - около 6 миллионов мусульман?

bl 14 октября 2018 | 20:48

Пронацисткая партия обласканная официозом в России никому больше в партнёры не годиться.

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