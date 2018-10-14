Премьер Баварии: ХСС никогда не войдет в коалицию с правопопулистской «Альтернативой для Германии»
Об этом по итогам выборов в парламент Баварии заявил премьер этой федеральной земли Маркус Зедер. ХСС по предварительным данным получает рекордно низкие для себя 35,5%, этого недостаточно для формирования парламентского большинства. В последний раз консерваторам пришлось искать партнера для коалиции в 2008 году, а до этого — в 60-х годах прошлого века. Вторыми после ХСС стали «зеленые» — 18,5%, третьими — «Свободные избиратели» — 11, 5%, «Альтернатива для Германии на четвертом месте. ХСС является ключевым партнером ХДС Ангелы Меркель.
Комментарии2
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pattrick 14 октября 2018 | 20:47
Премьер Баварии: ХСС никогда не войдет в коалицию с правопопулистской «Альтернативой для Германии»...
А как они создадут коалицию, если ХСС за политику отрытых дверей для мусульманских переселенцев, а партия "Альтернатива для Германии" хочет сохранить Германию, хотя бы на некоторое время, в нынешнем состоянии - около 6 миллионов мусульман?
bl 14 октября 2018 | 20:48
Пронацисткая партия обласканная официозом в России никому больше в партнёры не годиться.