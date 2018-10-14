Премьер Баварии: ХСС никогда не войдет в коалицию с правопопулистской «Альтернативой для Германии»...

Об этом по итогам выборов в парламент Баварии заявил премьер этой федеральной земли Маркус Зедер. ХСС по предварительным данным получает рекордно низкие для себя 35,5%, этого недостаточно для формирования парламентского большинства. В последний раз консерваторам пришлось искать партнера для коалиции в 2008 году, а до этого — в 60-х годах прошлого века. Вторыми после ХСС стали «зеленые» — 18,5%, третьими — «Свободные избиратели» — 11, 5%, «Альтернатива для Германии на четвертом месте. ХСС является ключевым партнером ХДС Ангелы Меркель.