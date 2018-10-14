Сборная России ведет в Матче Лиги наций против команды Турции

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begly_
14 октября 2018 | 20:05
Ни знаю что это там у них за спорт, но с одним согласен - туркам надо засадить по самые помидоры.
neon999
14 октября 2018 | 20:15
А что за вид спорта - журналистам пофиг и всем остальным должно быть тоже ?
Главное - ураааа!
ведущий:
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мэр Москвы
Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств
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гость:
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председатель полит. комитета партии «Яблоко»
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Владимир Познер
журналист
О том, чем похожи Россия и США
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Леонид Млечин
историк, писатель
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Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2
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политолог
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Россия в спасении не нуждается
Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..
Рамзан Кадыров
глава Чечни
ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде
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МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность
Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…
МБХ медиа
Владимир Пастухов: Как нам переучредить Россию?
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Лошадь
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политик
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Как живут главы госкорпораций
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обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы
Комментарии2
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begly_ 14 октября 2018 | 20:05
Ни знаю что это там у них за спорт, но с одним согласен - туркам надо засадить по самые помидоры.
neon999 14 октября 2018 | 20:15
А что за вид спорта - журналистам пофиг и всем остальным должно быть тоже ?
Главное - ураааа!