Диск The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» признан самым популярным британским альбомом в истории

Об этом сообщает The Associated Press, со ссылкой на музыкальную организацию The Official Charts Company, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов в Великобритании. Альбом 1967 года стал лидером на основе данных о количествах скачиваний и онлайн-прослушиваний, а также о физических объемах продаж. Самыми известными песнями, которые вошли в указанный альбом, являются «With a Little Help from My Friends» и «A Day in the Life».