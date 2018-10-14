Диск The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» признан самым популярным британским альбомом в истории
Об этом сообщает The Associated Press, со ссылкой на музыкальную организацию The Official Charts Company, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов в Великобритании. Альбом 1967 года стал лидером на основе данных о количествах скачиваний и онлайн-прослушиваний, а также о физических объемах продаж. Самыми известными песнями, которые вошли в указанный альбом, являются «With a Little Help from My Friends» и «A Day in the Life».
Комментарии4
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sokal123 14 октября 2018 | 20:11
И это так .
beatloman_ramenskoe 14 октября 2018 | 20:14
Естественно,ведь это самый лучший альбом всех времён и народов!Странно,что среди популярных композиций этого альбома не названна "When I`m Sixty-Four".
bobiksdoh 14 октября 2018 | 20:22
А что думает Лоза по этому поводу?
ringo77_1 14 октября 2018 | 20:30
А я люблю альбом Yellow Submarine. Я там исполняю первый трек...