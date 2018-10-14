Мэр Парижа Анн Идальго предложила выделить для бездомных здание ратуши
В интервью изданию Journal du Dimanche, в период холодов с конца ноября Отель-де-Виле сможет принять около ста женщин. По ее словам, власти Парижа должны подать пример и показать, что можно размещать бездомных повсюду, включая дворец Республики. Мэр подчеркнула, что сейчас в столице Франции не хватает мест примерно для трех тысяч бездомных и призвала ко «всеобщей мобилизации».
Комментарии3
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region62 14 октября 2018 | 20:17
В мэровский домик можно засунуть сотню арабов-мигрантов.е благодарите за идею.жена мэра отблагодарит....араба.
mozhem_povtorit 14 октября 2018 | 20:56
region62: Вот бы и наш Путин принимал у себя мигрантов из средней азии и закавказья, раз так их любит. Взял бы в свое с алинкой гнездышко несколько сотен, и в Кремль...
forward 14 октября 2018 | 20:44
Отель де виль. Так произносится...