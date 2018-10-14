Мэр Парижа Анн Идальго предложила выделить для бездомных здание ратуши

В интервью изданию Journal du Dimanche, в период холодов с конца ноября Отель-де-Виле сможет принять около ста женщин. По ее словам, власти Парижа должны подать пример и показать, что можно размещать бездомных повсюду, включая дворец Республики. Мэр подчеркнула, что сейчас в столице Франции не хватает мест примерно для трех тысяч бездомных и призвала ко «всеобщей мобилизации».