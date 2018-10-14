В российском МИДе утверждают, что Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери
В российском МИДе утверждают, что британская расследовательская группа Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в телеэфире, что информация была слита расследователям перед выступлением делегации Великобритании на генассамблее ООН. Захарова напомнила, что перед этим Bellingcat молчала шесть месяцев и не выдала по этой теме ни одного материала.
Комментарии38
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 14 октября 2018 | 20:04
После двухнедельного затишья зазвучала тревожная чечётка малоизвестной танцовщицы Марии 3. )
kottigr1 14 октября 2018 | 20:06
ura_123: МИД РФ можно простить его неосведомленность.. Аргентинский кокаин отнимает у него очень много времени..
kryimzdick 14 октября 2018 | 20:07
kottigr1: У Маньки какие-то судороги уже.
seryj_wolk 14 октября 2018 | 20:16
kryimzdick: Уж кому нельзя верить, так это постоянно лгущей Машке-какашке из рашки-говняшки.
dataan 14 октября 2018 | 20:28
Все правильно Мария Владимировна говрите, всё верно. Бритишсранцы запутались во вранье, дальше некуда.
novirusisch 14 октября 2018 | 20:34
dataan: Офицер ГРУ Александр Мишкин, под именем Александра Петрова обвиняемый британскими властями в покушении на Скрипалей, год назад получил приказ также с помощью "Новичка" устранить бывшего сотрудника британских спецслужб и составителя так называемого "русского досье" Кристофера Стила.
Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на бывшего агента КГБ Бориса Карпичкова, который уже давно утверждает, что Кремль твердо намерен уничтожить Стила, составившего нашумевшее досье о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией.
Карпичков, проживающий в Новой Зеландии, утверждает со ссылкой на свои источники в ГРУ, с которыми он встречался в ходе своего последнего визита в Европу, что Мишкин получил приказ об устранении Стила напрямую от президента России Владимира Путина. По словам Карпичкова, Мишкин и его коллеги должны были отравить Стила "Новичком" и вели слежку за домом в Фарнхеме и за лондонским офисом Стила. Карпичков настаивает на том, что убийства Стила не произошло, поскольку в офисе он не появлялся, а вокруг дома было множество камер.
----------------
Жмут гады со всех сторон. Теперь вот сзади к тебе зашли и пристраиваются.
А маша в истерике бьется. Полгода ей ничего не сообщали.
А она ждала, ждала ...
Все глазоньки проглядела.
nitsahon 14 октября 2018 | 20:07
ura_123: нападение - лучший способ защиты... особенно, если по существу ей ответить(и прокомментировать) нечего
sinoptik2016 14 октября 2018 | 20:21
Железная логика у Захаровой. Маша, это сюрприз специально для тебя)
lnmanusnostras1 14 октября 2018 | 20:05
Да ладно, прям америку открыли...
gena462 14 октября 2018 | 20:12
И? Чепиги-Мишкины не существуют?
andy66 14 октября 2018 | 20:17
как узнать что МИД РФ врет? Смотрите на рот... Если рот открыт - значит врет
idruker 14 октября 2018 | 20:22
И что, Захарова? В каком месте состав преступления? Ты когда наконец научишься отвечать на поставленные твоему государству вопросы, а не сыпать бесконечно своими?
andreyfilippov 14 октября 2018 | 20:23
Хорошо, допустим. Ну и как это оправдывает лохов, опозоривших Россию - кремлевского и гру-шных?
ft18 14 октября 2018 | 20:25
Слита сама Маша, и очень давно слита.
odiniznas 14 октября 2018 | 20:26
Как сказал бы наш президент, какая разница, откуда пришла информация - главное, что это правда.
А вообще-то эти базы данных от " Центра экономической информации" так называемого я видел рекламу за пару сотен долларов сто раз в Инете, а те, что у них копировали, продавали уже за десятки долларов. И только Маша З. не в курсе вместе с МИДом да ГУ генштаба само.
andreyfilippov 14 октября 2018 | 20:26
>заявила в телеэфире, что информация была слита...
-----------------
"Слита", а не "сфотошоплена"? Правда? Значит теперь уже и российский МИД ее официально подтвердил.
good_sky 14 октября 2018 | 20:27
Всё это информационный дым.
Пусть Британия покажет Скрипаля мёртвым или живым!
raffal 14 октября 2018 | 20:34
good_sky: Всё это информационный дым.
_____________________
Следствие, которое ведёт лучшая криминальная полиция мира, это не "дым". Потом будет суд. Тоже, едва ли будет "дымом".
А пока что "дымит" г-жа Захарова.
_______________________
good_sky: Пусть Британия покажет Скрипаля
_______________________
Ещё раз: идёт следствие. Скрипаль находится под программой защиты свидетелей. Увидеть его придётся. В суде. Как его квалифицируют, либо потерпевшим, либо свидетелем обвинения, я не знаю. Но это не так и важно. Увидите, своевременно.
good_sky 14 октября 2018 | 20:50
raffal:
Это да. Но Британия ни одного дела не довела до суда!
И со Скрипалём произойдёт такая же беда. Запомните:-Не будет никакого суда!
apels 14 октября 2018 | 21:02
good_sky: Это что она до суда не довела? Литвиненко довела, хоть и долго. А других случаев и не знаю. Уточните :)
raffal 14 октября 2018 | 21:04
good_sky: Британия ни одного дела не довела до суда!
__________________
Ни одного? Вероятно, Вы имеете ввиду дело Литвиненко и ряда других таинственных убийств? Было такое, было. СМИ насчитали 14 таких убийств с "русским следом". Так вот, это был жест доброй воли в отношении России. Этот аванс исчерпан. По некоторым делам возобновлено следствие, а по делу Скрипалей, по завершению следствия и поступления в суд следственного заключения, будет суд. Этот обязательно, прочь сомнения. Такой оглушительный резонанс. .
А ещё до этого будет суд по делу МН-17. Следствие подходит к концу и место судебных слушаний уже определено.
idruker 14 октября 2018 | 20:37
good_sky: А морду тебе вареньем не намазать? Скрипаль не преступник и не зверь. С какой стати и по какому праву Британия должна предъявлять свободного, ни в чем не обвинямого человека кому бы то ни было? Тем более когда глава гос-ва на камеру назвал его подлецом и предателем, нет оснований подозревать РФ в излишней заботе о своих отравленных гражданах. Так что не разводи демагогию.
good_sky 14 октября 2018 | 20:52
idruker:
Дело Скрипаля это очередной пшик.
Мир к вранью англичан уже привык!
babich174 14 октября 2018 | 20:29
// Bellingcat молчала шесть месяцев //
Это в России даже самое сложное расследование делают за 5 сек. и выдают результат #тамнаснет
byaka50 14 октября 2018 | 20:30
Допустим. И что это меняет?
nds_01 14 октября 2018 | 20:31
А что это меняет для России? Информация достоверная? Да. Вот лица, вот имена, вот детали биографии, вот место службы и звания... Англичане сразу заявили, что им известны подлинные факты биографии солсберецких туристов.
oxlomon 14 октября 2018 | 20:57
nds_01:
Фсё. Фсё известно доблестному Скотленд-ярду. Неизвестен только один махонький такой нюанс: каким же образом эти чепиги-мишкины ухитрились отравить шкрипалей, появившись в городе на три часа ПОЗЖЕ ТОГО, как те покинули свой дом. Загадка на века. Новейшие российские технологии, не иначе.
Да и то, где провели шкрипали несколько часов до того, как были отравлены, тоже скрывает плотная завеса тайны. А так да, фсё в порядке, дело можно передавать в самый справедливый британский суд.
petrivanov 14 октября 2018 | 20:36
- МИД РФ утверждает
- Мария Захарова обещает
- Путин объясняет
- Рамзан Кадыров "ответственно заверяет"
- Небензя клянётся
- Маргарита Обманян, Соловьёв, Дмитрий Киселёв, остальные герои России (Путинской), Чепиги-Мишкины, остальные ... (не хочу ругаться).
Все эти люди, которые в жизни своей не сказали ни слова правды, постоянно что-то говорят одиноковое и не имеющее отношение к делу и действительности.
nds_01 14 октября 2018 | 20:42
petrivanov: И все они доверяют Петрову с Бошировым. Даже Мишкин с Чепигой.
sergo_25_26 14 октября 2018 | 20:39
Какой кошмар. Это же все меняет. Вот мишкин и чепига теперь обрадуются. Маша, а ты случаем не дура?
ivanzalupin 14 октября 2018 | 20:40
В тоже утверждаю, что российская расследовательская группа МО РФ не проводила никакого собственного расследования инцидента с МН-17. Я, как официальный представитель российского самого себя, заявляю не в телеэфире, что информация была слита расследователями из МО РФ перед сбитием нашего самолета Ил-20 над территорией Сирии. Я напоминаю, что перед этим МО РФ молчало четыре месяца и не выдало по этой теме ни одного материала.
Вот я такую херню написал. А Маша такую же херню сказала.. Ну это разве не дурь полная?
И эту чушь несет официальный представитель МИДа нашего??? то ли она на самом деле недалекая, то ли троллит пиндосов, то ли врет, как ссыт. Выберите один из трех вариантов.. :-)
good_sky 14 октября 2018 | 20:56
ivanzalupin:
Валера из хрустального Гуся
Дерьмом заполнена голова твоя вся!
forward 14 октября 2018 | 20:41
А какая нафиг разница кто его проводил? Главное результат...
cypher 14 октября 2018 | 20:49
Спасибо Захаровой, что освежила тему. А то все отвлеклись тут, панимаш, на Мамаевское кокорИще; пора и делами заняться.
Например, остался неосвещенным вопрос, как так эти солберецкие мишки получили британские визы - а ведь обещали рассказать. Захарова потом скажет, что это тоже МИ-6 расследовало, наверно - коррупцию в британском посольстве в СПб. МИ-6 - оно такое, может!!
curious69_ 14 октября 2018 | 20:52
Значит так..... Информация СЛИТА , а значит какого бы качества она не была, то достойна внимания МИД. Но если Путин говорит правду , что "солберецкие" гражданские мелкие бизнесмены , автоматически СЛИТАЯ информация - типичный фейк и НЕДОСТОЙНА внимания МИДА. Тупых фейков в интернете ГИГАБАЙТЫ ежедневно и что на все обращать внимание?
А если не фейк то по ЛОГИКЕ Путин СОВРАЛ!!!! И что самое главное его ( Путина) ложь очень ПРИМИТИВНАЯ и ТУПАЯ.
apels 14 октября 2018 | 20:58
Ну ей виднее. Большой спец. Примерно как гей-герои:)
pstrak444 14 октября 2018 | 21:02
"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала Захарова на своей странице в Facebook.
pstrak444 14 октября 2018 | 21:05
Висеть Машкекна одной ветке с печальным конем Лаврентием.