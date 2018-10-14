В российском МИДе утверждают, что Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери

В российском МИДе утверждают, что британская расследовательская группа Bellingcat не проводила никакого собственного расследования инцидента в Солсбери. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила в телеэфире, что информация была слита расследователям перед выступлением делегации Великобритании на генассамблее ООН. Захарова напомнила, что перед этим Bellingcat молчала шесть месяцев и не выдала по этой теме ни одного материала.