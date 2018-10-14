ХСС набирает на выборах в Парламент Баварии 35,5%

Это лучший результат среди всех партий, но консерваторы впервые с 2008 года теряют парламентское большинство. Это данные опросов на выходе с избирательных участков, которые приводит телеканал АРД. На второе место выходят «зеленые» — 18,5%. Это их лучший результат в Баварии за всю историю. На третьем месте — «Свободные избиратели», у них 11,5%. Именно с этой партией, вероятнее всего, вступит в правящую коалицию ХСС. «Альтернатива для Германии» с 11% на четвертой позиции, но теперь эта правая партия представлена уже в 15 земельных парламентах из 16. Пятое место пока занимает Социал-демократическая партия Германии с 10%.