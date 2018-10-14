Минпромторг предлагает разрешить выращивать в России опийный мак для медицинских целей

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение правительства.

Законопроект отменяет действующий еще со времен СССР запрет на культивирование наркосодержащих растений для фармацевтической промышленности, например, для производства обезболивающих. В документе предлагается определить сорта растений, также там прописан порядок их разведения. Причем на выращивание опийного мака предлагается установить государственную монополию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Там отметили, что инициатива уже получила одобрение всех профильных ведомства. Сейчас сырье для изготовления наркотических лекарств закупается за рубежом. Ранее в руководстве Московского эндокринного завода – единственного предприятия в России, которое производит лекарства на основе опиоидов, сообщили, что Великобритания отказалась поставлять России сырье. Однако в Минпромторге отметили, что им об этом ничего неизвестно.

Минпромторг ожидает, что в случае принятия законопроекта уже в следующем году удастся перейти на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих.