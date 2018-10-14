Серьезное авиапроисшествие в германском городе Фульда

При заходе на посадку легкомоторный самолет Цессна въехал в толпу людей. Как сообщает местное издание Фокус-онлайн, погибли не менее трех человек, в том числе, ребенок. Инцидент произошел на вершине горы, популярной у пилотов-любителей и парапланеристов. По информации местной полиции, пилот неудачно пошел на посадку и, почти сблизившись с землей, был вынужден пойти на второй круг. При этом самолет не смог набрать необходимую высоту и сблизился с группой людей, стоявших на взлетном поле, задев их крылом.