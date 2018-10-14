Христианско-социальный союз лидирует на  выборах в баварский парламент

Христианско-социальный союз — ключевой партнер ХДС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель — лидирует на выборах в баварский парламент. Как свидетельствуют данные exit poll телеканала ARD ХСС набирает 35,5% голосов. Таким образом, ХСС не получает абсолютного большинства в ландтаге и не сможет самостоятельно сформировать правительство региона. Впервые с 2008 года ХСС теряет большинство в ландтаге. Второй результат показывают " зеленые", набирая 18,5%. Ультраправые из «АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ГЕРМАНИИ» набирают 11%.