В Киеве сторонники националистических организаций годовщину запрещенной в России Украинской повстанческой армии
Несколько тысяч сторонников националистических организаций отметили в Киеве годовщину создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Как передает ТАСС, в составе колонны были замечены молодые люди в камуфляже. Марш начался в парке имени Шевченко, далее по Крещатику манифестанты дошли до Европейской площади, где должны состояться митинг и концерт. Участников марша сопровождали небольшие подразделения полиции. Утром сотрудники киевской полиции сорвали попытку группы радикалов повредить мемориал Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке.
Комментарии1
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kryimzdick 14 октября 2018 | 19:33
Зато у Украине не пляшут лезгинку, не орут Ахмад-сила и не стреляют из пистолетов на свадьбах. Чем громче националист, тем тише гастарбайтер. В определенных рамках. В Украине вообще нема национальных проблем.