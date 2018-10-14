Несколько минут назад в Сочи на стадионе Фишт начинался матч Лиги Наций между сборными России и Турции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал кардинально менять заявку на матч, но посчитал, что некоторая ротация все же не помешает. Место в воротах снова, как и во встрече со Шведами занял Маринато Гильерме. Три из четырех игроков обороны сохранили свои позиции. В центре в паре с Греогием Джикией снова сыграет Роман Нойштедтер, а справа непререкаемый авторитет Марио Фернандес. Черчесов усилил среднюю линию, выпустив с первых минут Далера Кузяева, вместо одного из героев чемпионата мира – Дмитрия Черышева. Зобнин, Головин и Газинский обеспечат плотность в центре поля, равно как Ионов. Артем Дзюба появился на поле с первых минут. По всей видимости , сообщения о том, что он может не сыграть из-за травмы ноги оказались тактической уловкой.

Сборная России с четырьмя очками лидирует в своей подгруппе Лиги Наций.