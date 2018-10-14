Стивен Хокинг рассказал о страхе перед «суперлюдьми» в своей последней книге
По мнению ученого, люди с измененной ДНК могут стать реальной угрозой человечеству.
В своей последней работе под названием «Короткие ответы на серьезные вопросы» Стивен Хокинг предположил, что уже в ближайшем будущем богатые люди смогут позволить менять собственную ДНК. Благодаря модификациям они смогли бы улучшить свою память, сопротивляемость болезням, продлить жизнь и повысить уровень интеллекта. Выдержки из книги Хокинга, которая поступит в продажу 16 октября, опубликовала The Times.
По мнению ученого, появление «суперлюдей» может нести в себе угрозу для остальных членов общества. Конкурировать с генетически модифицированными обычные люди не смогут. По прогнозу Хокинга, «неулучшенные» люди вымрут или станут малозначимыми. Им на смену придет новая раса людей, которые сами себя проектируют, все больше и больше улучшаясь.
Стивен Хокинг умер семь месяцев назад в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза, которым ученый страдал большую часть жизни.
Комментарии6
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ansata 14 октября 2018 | 19:06
Не получится.
pro_hanov 14 октября 2018 | 19:11
ansata: Мы не знаем как ответит природа на попытку изменить генотип homo sapiens. Реакция может быть неожиданной.
polsan 14 октября 2018 | 19:27
pro_hanov: Но природа, как вы это написали, не может ответить сиюминутно, это процесс может занять сотни лет, что позволит новым людям искать противодействия! Ужасная история!
tv_victim 14 октября 2018 | 19:13
В советское время проблема увеличения продолжительности жизни приобрела идеологический характер. Так, врач Александр Богомолец, ставший впоследствии знаменитым академиком, в одной из своих статей утверждал, что советский человек может жить сотни и даже тысячи лет! На Богомольца обратили внимание, власти создали все условия для проведения исследований. Рассказывают, что когда учёный умер в свои 65 лет, Сталин посетовал: «Обманул, подлец!»
gestalt 14 октября 2018 | 19:14
"Волны гасят ветер" - Стругацкие. Предсказали появление суперлюдей-"люденов" задолго до Хокинга.
needroid 14 октября 2018 | 19:14
Так уже есть один сверхчеловек в России