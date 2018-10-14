Стивен Хокинг рассказал о страхе перед «суперлюдьми» в своей последней книге

По мнению ученого, люди с измененной ДНК могут стать реальной угрозой человечеству.

В своей последней работе под названием «Короткие ответы на серьезные вопросы» Стивен Хокинг предположил, что уже в ближайшем будущем богатые люди смогут позволить менять собственную ДНК. Благодаря модификациям они смогли бы улучшить свою память, сопротивляемость болезням, продлить жизнь и повысить уровень интеллекта. Выдержки из книги Хокинга, которая поступит в продажу 16 октября, опубликовала The Times.

По мнению ученого, появление «суперлюдей» может нести в себе угрозу для остальных членов общества. Конкурировать с генетически модифицированными обычные люди не смогут. По прогнозу Хокинга, «неулучшенные» люди вымрут или станут малозначимыми. Им на смену придет новая раса людей, которые сами себя проектируют, все больше и больше улучшаясь.

Стивен Хокинг умер семь месяцев назад в возрасте 76 лет. Причиной смерти стали осложнения бокового амиотрофического склероза, которым ученый страдал большую часть жизни.