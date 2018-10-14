Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста
Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В совместном заявлении, распространенном Форрин офис говорится, что нужно пролить свет на произошедшее и установить тех, кто несет ответственность за возможное убийство журналиста. Послание передано напрямую властям Саудовской Аравии.
Комментарии2
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pattrick 14 октября 2018 | 19:14
Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста...
"Оппозиционный журналист", как по-другому, знаете, - грязножопый пропагандон.
nnikolay 14 октября 2018 | 19:24
Если подтвердятся худшие опасения, то это будет очередным ужасным злодеянием, совершённым Саудовской Аравией, на которое должно будет отреагировать всё цивилизованное сообщество.