Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В совместном заявлении, распространенном Форрин офис говорится, что нужно пролить свет на произошедшее и установить тех, кто несет ответственность за возможное убийство журналиста. Послание передано напрямую властям Саудовской Аравии.