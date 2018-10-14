Глава Министерства обороны королевства: Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией
Об этом заявила глава Министерства обороны королевства Анк Бейлевельд.
Нидерландам необходимо избавиться от наивности в этой сфере и принять меры – заявила Анк Бейлевельд в эфире национального телевидения, передает «Интерфакс». По ее словам, российская сторона разными способами пытается повлиять на западную демократию, и тому есть множество свидетельств. В том числе попытка кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия. Бейлевельд отметила, что подобные действия «по-настоящему опасны», и именно поэтому этот инцидент придали гласности. Министр обороны также сообщила, что после этого ведомство приняло решение увеличить финансирование киберопераций.
В начале октября власти Нидерландов заявили о предотвращении в апреле этого года хакерской атаки на ОЗХО. По словам голландских следователей, операцию проводили сотрудники военной разведки России, их депортировали из страны.
Официальная Москва неоднократно отрицала обвинения в своей причастности к кибератакам.
Обвинение России в кибератаке на ОЗХО связаны с попыткой дискредитировать инициативу Москвы о разработке под эгидой ООН глобальных правил поведения в киберпространстве. Об этом в телеэфире заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она считает, что обвиняющие Россию в кибератаках вскоре признают, что организовали колоссальную провокацию и принесут извинения.
Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам в попытках взлома ВАДА, ФИФА, американской компании Вестинг хаус Электрик и химлаборатории в Швейцарии. Четверо из них оказались теми самыми сотрудниками ГРУ, которых выслали из Нидерландов.
Комментарии13
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johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 19:05
маша, не делайте нам смешно! хоть одно ваше "перед нами извинятся" сбылось????????? ;-)))
pattrick 14 октября 2018 | 19:12
Глава Министерства обороны королевства: Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией...
Отзовите нашего посла из Голландии, проведите мобилизацию, отзовите офицеров из отпусков и объявите вне закона граждан Нидерландов, их самолёты, автомобили и корабли.
johnbmw Евгений Большаков 14 октября 2018 | 19:16
pattrick: с трёх раз Догадаетесь: Будет ли выполнен ваш СОВЕТ???? ;-))))))))
gригорьич 14 октября 2018 | 19:18
pattrick: дададададада! Начиная с Йорита Фаасена и его гражданской супруги! Вне закона! А ещё лучше — под суд вместе с тестем.
vilingrad 14 октября 2018 | 19:20
pattrick: Опять-кирпичами. С натугой, криками, воздух при этом отнюдь не озонируется. Какая польза от патриков? Одна вонища:)
kryimzdick 14 октября 2018 | 19:31
pattrick: а дочку Путена? Распять?
post_v 14 октября 2018 | 19:06
"Вестинг хаус" - да только за это надо обвинение предъявить.... редактору сайта
fresh_breeze 14 октября 2018 | 19:09
Цирк с конями.
stebinmaku 14 октября 2018 | 19:10
Королевство кривых киберзеркал..
sergo_25_26 14 октября 2018 | 19:10
Чего он добивается? Уважения? Или хочет напугать своей плешью?
kazlevich1949 14 октября 2018 | 19:11
Пардон, глава Министерства обороны королевства Нидерланды пиписьками мерится предлагает?
Не царское это дело...
zibex 14 октября 2018 | 19:23
24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.
В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за сбитие пассажирского самолета.
4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что четверо сотрудников ГРУ РФ пытались получить данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины, за что их выслали из Нидерландов.
Уеичтожение Россией самолета Boeing-777 рейса MH17 унесло жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.
sergo_25_26 14 октября 2018 | 19:35
zibex: страна - террорист.