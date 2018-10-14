Глава Министерства обороны королевства: Нидерланды находятся в состоянии кибервойны с Россией...

Об этом заявила глава Министерства обороны королевства Анк Бейлевельд.

Нидерландам необходимо избавиться от наивности в этой сфере и принять меры – заявила Анк Бейлевельд в эфире национального телевидения, передает «Интерфакс». По ее словам, российская сторона разными способами пытается повлиять на западную демократию, и тому есть множество свидетельств. В том числе попытка кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия. Бейлевельд отметила, что подобные действия «по-настоящему опасны», и именно поэтому этот инцидент придали гласности. Министр обороны также сообщила, что после этого ведомство приняло решение увеличить финансирование киберопераций.

В начале октября власти Нидерландов заявили о предотвращении в апреле этого года хакерской атаки на ОЗХО. По словам голландских следователей, операцию проводили сотрудники военной разведки России, их депортировали из страны.

Официальная Москва неоднократно отрицала обвинения в своей причастности к кибератакам.

Обвинение России в кибератаке на ОЗХО связаны с попыткой дискредитировать инициативу Москвы о разработке под эгидой ООН глобальных правил поведения в киберпространстве. Об этом в телеэфире заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Она считает, что обвиняющие Россию в кибератаках вскоре признают, что организовали колоссальную провокацию и принесут извинения.

Минюст США предъявил обвинения семерым россиянам в попытках взлома ВАДА, ФИФА, американской компании Вестинг хаус Электрик и химлаборатории в Швейцарии. Четверо из них оказались теми самыми сотрудниками ГРУ, которых выслали из Нидерландов.