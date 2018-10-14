В Германии в городе Фульда легкий самолет Цессна при заходе на посадку врезался в толпу людей
Как сообщает местная полиция, погибли три человека. Есть пострадавшие — их число не уточняется. Обстоятельства ЧП немецкие СМИ пока не приводят.
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Как сообщает местная полиция, погибли три человека. Есть пострадавшие — их число не уточняется. Обстоятельства ЧП немецкие СМИ пока не приводят.
Комментарии3
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fresh_breeze 14 октября 2018 | 18:46
Не удивлюсь, если и здесь лётчика объявят психом-самоубийцей, как это было с пилотом пассажирского лайнера, врезавшегося в скалы во французских Альпах в начале 2015 г.
Версия настолько тухлая, что родственники жертв её не приняли. Да что толку... дело закрыли и привет.
profi1962 14 октября 2018 | 18:57
Терпеть не могу всю эту показуху почему то. Может я не прав. Особенно с самолетами.
velbkeirf1 14 октября 2018 | 19:05
Матиас Руст катапультировался или как?