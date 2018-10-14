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18:32, 14 октября 2018

Владимир Путин предостерег власти Ингушетии от силового разгона митинга в Магасе

Как заявил «Эху Москвы» глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, президент России посоветовал ему мирно договориться с протестующими.
Между тем, правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней только на два дня — 16 и 17 октября. Об этом сообщает ИФ  со ссылкой на представителя пресс-службы кабинета министров республики. Срок согласованного митинга истекает в понедельник, 15 октября. В связи с этим региональное общественное движение «Совет тейпов ингушского народа» направило новое уведомление о продлении акции еще на десять дней — с 16 по 25 октября. В правительстве мотивируют свое решение тем, что с 18 октября в Ингушетии, включая столицу республики Магас, запланирован ряд крупных мероприятий «спортивного и культурного характера с массовым участием людей».

Комментарии

13

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ura_123 14 октября 2018 | 18:39

И только руссиян Путин разрешал разгонять,винтить,на какой бы митинг они не выходили...

traxau_okurka 14 октября 2018 | 18:43

ura_123: Главвор РЙФ решил сделать очередной подарок макаке-акадэмику за счет других граждан. Взял и подарил нефтяную компанию. Взял и подарил кусок другого региона.

danko1 14 октября 2018 | 18:56

traxau_okurka: Любит Рамзана и боится кавказцев.
Вот интересно Песков призывал размазывать печень оппозиционеров по асфальту по личной инициативе или по указанию Путина, презирающего россиян, которые не "кавказкой национальности"?
Кого из них по УК за экстремизм судить надо? Или обоих?

peresvet73 14 октября 2018 | 18:58

traxau_okurka: Путин чувствует реальную силу и пасует перед сильными, а слабаков - бьёт. Тактика шпаны из подворотни.

sokal123 14 октября 2018 | 18:51

ura_123: Добренький пахан не разрешает винтить ингушей по-черному ,но это вначале ,потом разгонят так ,что яичек ингуши не соберут . Все знают доброту и мягкость главы ОПГ.

liudmilaho 14 октября 2018 | 19:01

ura_123:
И я о том же самом подумала. Своих ему не жаль.

abu_vgrobu 14 октября 2018 | 18:40

Магомед Муцольгов занимается правозащитной деятельностью с 2003 года. Сотрудничал со множеством российских и иностранных правозащитных организаций, входил в различные экспертные советы, по приглашению Комиссара Совета Европы по правам человека принимал участие в заседаниях Парламента Совета Европы.В 2013 году его обвиняли в оказании негативного влияния на молодежь и получении денег от США и Норвегии[7]. В 2015 году критиковали за высказывания о «варягах» из других регионов РФ, служащих в Ингушетии[8]. В ноябре 2015 года в организации «МАШР» прошли обыски, в декабре Магомед Муцольгов заявил о давлении на него со стороны силовиков с использованием детской порнографии, якобы обнаруженной в его системном блоке. Людмила Алексеева назвала деятельность Муцольгова «подвигом»
Теперь ясно, что за люди мутят там воду ? Вот то-то и оно.

enigma1973 14 октября 2018 | 18:47

abu_vgrobu: Везде ты несешь смрад, раб. Уймись. Неужели тебе самому не надоело быть гигиенической салфеткой для Власти?

ura_123 14 октября 2018 | 18:51

abu_vgrobu: Из какого носа ты выковырял Муцольгова?

profi1962 14 октября 2018 | 18:53

Давай на пенсию Евкуров.

profi1962 14 октября 2018 | 18:55

Вся власть в руках.

rena1960 14 октября 2018 | 19:11

Не прошло и двух недель,как царьпутин обратил своё высочайшее внимание на...:" Там собрался у ворот Энтот ... как его... народ! В обчем, дело принимает Социяльный оборот..."

malanoff 14 октября 2018 | 19:32

Предостерег и посоветовал , две большие разницы. Предостерег - значит пригрозил тюрьмой , а посоветовал , значит ему Беку , ничего за это не будет.

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