Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В совместном заявлении, распространенном Форрин офис говорится, что нужно пролить свет на произошедшее и установить тех, кто несет ответственность за возможное убийство журналиста. Послание передано напрямую властям Саудовской Аравии.

Власти Саудовской Аравии пообещали ответить на санкции, которые могут ввести США. С такой инициативой выступили в американском Конгрессе после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Саудовское руководство не приемлет угрозы санкций и обещает дать ответ в случае применения ограничительных мер, рассказал агентству SPA источник в правительстве страны. Ответ Эр-Рияда последовал после заявления Дональда Трампа о наказании для Саудовской Аравии: по словам американского президента, реакция последует в том случае, если выяснится, что Хашогги был убит.

Судьба саудовского журналиста пока остается неизвестной. 2 октября он зашел в консульство своей страны в Стамбуле, чтобы получить документы для грядущей свадьбы. С тех пор его никто не видел. Предположительно, Хашогги был убит сотрудниками саудовских спецслужб, а от тела позднее избавились.

Трамп пригласил в Белый дом невесту журналиста – Хатидже Дженгиз. В интервью The New York Times она пообещала рассмотреть это предложение в том случае, если США помогут расследовать исчезновение ее жениха.

По данным The Washington Post, Турция заявила США о наличии аудио— и видеозаписей, подтверждающий факт убийства Хашогги.