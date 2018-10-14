Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста
Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В совместном заявлении, распространенном Форрин офис говорится, что нужно пролить свет на произошедшее и установить тех, кто несет ответственность за возможное убийство журналиста. Послание передано напрямую властям Саудовской Аравии.
Власти Саудовской Аравии пообещали ответить на санкции, которые могут ввести США. С такой инициативой выступили в американском Конгрессе после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Саудовское руководство не приемлет угрозы санкций и обещает дать ответ в случае применения ограничительных мер, рассказал агентству SPA источник в правительстве страны. Ответ Эр-Рияда последовал после заявления Дональда Трампа о наказании для Саудовской Аравии: по словам американского президента, реакция последует в том случае, если выяснится, что Хашогги был убит.
Судьба саудовского журналиста пока остается неизвестной. 2 октября он зашел в консульство своей страны в Стамбуле, чтобы получить документы для грядущей свадьбы. С тех пор его никто не видел. Предположительно, Хашогги был убит сотрудниками саудовских спецслужб, а от тела позднее избавились.
Трамп пригласил в Белый дом невесту журналиста – Хатидже Дженгиз. В интервью The New York Times она пообещала рассмотреть это предложение в том случае, если США помогут расследовать исчезновение ее жениха.
По данным The Washington Post, Турция заявила США о наличии аудио— и видеозаписей, подтверждающий факт убийства Хашогги.
Комментарии2
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minerr 14 октября 2018 | 18:54
"Хайли лайкли" будет?
pattrick 14 октября 2018 | 18:56
Главы Британии, Франции и Германии призвали провести расследование исчезновения саудовского оппозиционного журналиста...
Оппозиционного журналиста? Нонсенс. Журналистика - это независимость, непредвзятость, неподконтрольность, а принадлежность к оппозиции, это всё что угодно, - пропаганда, популяризация, агитация - всё что угодно, но не журналистика. Яркий пример - "Эхо Москвы" - патриотов России поливают дерьмом по любому поводу, оппозиционеров - оправдывают за любое (!) дерьмо, от наркоторговли до убийств и педофилии.