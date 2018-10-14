В Киеве сторонники националистических движений отмечают годовщину запрещенной в России украинской повстанческой армии

В эти минуты в Киеве сторонники националистических движений отмечают годовщину создания запрещенной в России украинской повстанческой армии. Как передает ТАСС, марш проходит в центре украинской столицы. Перед этим представители ультраправых собрались в парке им. Шевченко и оттуда колонной вышли на Бессарабскую площадь. Там они зажигали дымовые шашки и файеры. Сейчас колонная приближаются к Европейской площади, где состоится митинг и концерт.