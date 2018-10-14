В Киеве сторонники националистических движений отмечают годовщину запрещенной в России украинской повстанческой армии
В эти минуты в Киеве сторонники националистических движений отмечают годовщину создания запрещенной в России украинской повстанческой армии. Как передает ТАСС, марш проходит в центре украинской столицы. Перед этим представители ультраправых собрались в парке им. Шевченко и оттуда колонной вышли на Бессарабскую площадь. Там они зажигали дымовые шашки и файеры. Сейчас колонная приближаются к Европейской площади, где состоится митинг и концерт.
Комментарии45
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ura_123 14 октября 2018 | 18:34
Всё цивилизованно... А вот русский марш в рассеюшке отчего-то под запретом)))
nelibermot26 14 октября 2018 | 18:38
ura_123: русский марш сам сошёл на нет после Крыма и того как здесь насмотрелись на хохлообезьян
ura_123 14 октября 2018 | 18:41
nelibermot26: Не рассказывай сказки, насмотревшийся... в зеркало.
nelibermot26 14 октября 2018 | 18:50
ura_123: ещё раз объясняю, кастрюля, русский марш в России не под запретом и в прошлом году как обычно 4 ноября прошел в Люблино, но не собрал большого количества участников
dobrabi 14 октября 2018 | 18:59
Нацики с фаерами на Европейской площади...
Здесь "прекрасно" всё. Это песня. Надоевшая.
minerr 14 октября 2018 | 18:43
ura_123: Всё цивилизованно
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Особенно цивилизованно это самое УПА в свое время боролись с поляками и евреями. Кстати УПА под запретом не только в "рассеюшке", но и в Польше с Израилем.
ura_123 14 октября 2018 | 18:46
minerr: И ?
dobrabi 14 октября 2018 | 19:06
ura_123: И вот. Наследники убийц маршируют по столице поддерживаемого Европой государства. Цивилизованно маршируют, разумеется.
ura_123 14 октября 2018 | 19:10
dobrabi: Каких именно убийц? Подробности в студию!
dobrabi 14 октября 2018 | 19:16
ura_123: Самых, что ни на есть мерзких.
Массовые убийства поляков. Убийства советских военнопленных. Еврейские погромы. Расправы над советскими служащими и их семьями после войны.
Мало?
kottigr1 14 октября 2018 | 19:26
dobrabi: Пересказываете сказки выдуманные про УПА на Лубянке ?
dobrabi 14 октября 2018 | 19:29
kottigr1: Дед моего одноклассника служил в конце 40-х, начале 50-х на Западной Украине. Отлавливал этих... Он был не очень разговорчивым стариком, но то, что он всё-таки рассказывал, я никогда не забуду.
justlooking 14 октября 2018 | 19:30
dobrabi: Какого хрена дед Вашего одноклассника забыл на нашей земле? Мы его сюда не приглашали. Или он их в Подмосковье отлавливал?
kottigr1 14 октября 2018 | 19:31
dobrabi: Правильно делало УПА, что уничтожало НКВДшную мразь, уничтожившую больше жителей России чем кто либо за всю её историю существования.. Пусть горят в Аду сталинские палачи..!
kottigr1 14 октября 2018 | 19:19
minerr: УПА под запретом не только в "рассеюшке", но и в Польше с Израилем.
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Не свисти.. УПА в Израиле не запрещен, более того Израиль высказался против польского закона о запрете "бандеровской идеологии"
nelibermot26 14 октября 2018 | 18:35
Вывсёврёти, никаких нацистов вна Украине нет
ura_123 14 октября 2018 | 18:44
nelibermot26: Националистов,ежели чего. А про #вывсёврете,ты опять в зеркало посмотрелось?
pantv6666 14 октября 2018 | 19:06
nelibermot26: Националисты - есть. Нацистив нимаэ. А Мари Ле Пен - председатель националистической партии Франции. Лепшый друг Путлера.
velbkeirf1 14 октября 2018 | 18:35
ЗАЛ УПА- ум честь и совесть украинской нации
sg107 14 октября 2018 | 18:51
velbkeirf1:
Пидорасы они и ты..
protoukrop 14 октября 2018 | 19:22
velbkeirf1: Не доведет этот ЗАЛУПА Украину до добра, ох не доведет...
poluputing 14 октября 2018 | 18:36
Покрова -наше Свято.
Бандера - наш Герой.
minerr 14 октября 2018 | 18:52
poluputing: Скажи мне кто твой герой и я скажу тебе кто ты - " 13 января 1936 года Степан Бандера был приговорен к смертной казни через повешение за проведение террористических актов на территории Польши".
kottigr1 14 октября 2018 | 19:12
minerr: "В мае 1887 года первомартовцы были приговорены к смертной казни за террористическую деятельность. В их числе был старший брат Ленина - Александр Ульянов."
protoukrop 14 октября 2018 | 19:27
kottigr1: Насколько помню Ленин это именно тот кто придумал и воссоздал Украину в практически в её нынешних границах. Действительно акт достойный террористического.
kottigr1 14 октября 2018 | 19:33
protoukrop: Вы не правильно помните..
Украинская Народная Республика УНР — название (с 7 (20) ноября 1917 года) «автономной Украины» (образовавшейся 10 (23) июня 1917 года в составе Российского государства); после провозглашения руководством УНР независимости 9 (22) января 1918 года — государство. Украина была образована даже раньше чем появилась РСФСР. После захвата большевиками на Украине власти, была в несколько этапов преобразована в УССР.
30 декабря 1922 года было учреждено путём объединения Украинской ССР вместе с Белорусской ССР, РСФСР и Закавказской СФСР государственное объединение СССР. В этом государственном объединении УССР был суверенным государством согласно действующей на тот момент Конституции(до 1977 года), имел право даже иметь собственную армию и самостоятельно устанавливать международные, межгосударственные отношения.
region62 14 октября 2018 | 18:54
poluputing: передерни.огрызок.
homa_brutt 14 октября 2018 | 19:05
poluputing: Оглоблю вам в очко,упыри.
sam2018 14 октября 2018 | 18:43
Придет время и в Москве на месте памятника Жукову установят монумент командующему армии РОА,генералу Власову и благодарные россиянины будут нести к его подножию жывые цвиты !
piterjanis 14 октября 2018 | 18:51
sam2018: Скоро(с)
region62 14 октября 2018 | 18:59
sam2018: Проститутке борьке немцову цветы только местные идиоты приносят,А "жЫвые цвИты" ты своей девушке на свидание дарить будешь....или мужику.)
gs1112 14 октября 2018 | 19:32
region62: Завидуешь? Давай я тебе пару гвоздичек подарю, даже 4 не жалко. эх гулять так гулять 6 подарю.
pantv6666 14 октября 2018 | 19:08
sam2018: Жыве Рассея! Ну как бы попов с колоколен сбрасывали. И Сталина из мавзолея выкинули и памятники за ночь уничтожили. Пуркуа па?
homa_brutt 14 октября 2018 | 19:08
sam2018: Дебил,Власова за предательсво повесили, а вы садиста Бандеру в ..опу целуете...
kottigr1 14 октября 2018 | 19:28
homa_brutt: Чем Вам узник фашистских концлагерей и личный враг Гитлера Бандера не угодил !? Вы, судя по Вашей ненависти к антифашистам, нацист ?
lvovjanin 14 октября 2018 | 18:48
"запрещенной в России украинской повстанческой армии"
Всё же богатая фантазия у российских законодателей - запрещать то, чего давно уже нет.
Ну, запретила ещё держать дома динозавра, если уж на то пошло.
protoukrop 14 октября 2018 | 19:31
lvovjanin: В Польше за пропаганду УПА предусмотрена уголовная ответственность, или вы пан олень Польшу продолжаете считать частью России?
region62 14 октября 2018 | 18:51
Сталин зря не утилизировал предков этих выродков.
kryimzdick 14 октября 2018 | 19:02
region62: Сталина самого из Мавзолея пинком под зад
sg107 14 октября 2018 | 19:02
region62:
Коба был добрейшей души человек. Насколько было бы рпоще если бы крымских таттар, чеченцев, бандеровцев, приебалтов не депорировал, а тихонечко бы вырезал, как ваши хозяева, хомячки, индейцев..
pantv6666 14 октября 2018 | 19:02
Нет, ну ужос! Но не УЖОС, УЖОС!!!!! Бандера между прочем большУю часть своей жизни в концентрационном лагере провел. Ну кысь гистоирики жидобандеровщины, отмазывальщики власовцев и брянских полицаев, поведайте нам как хохлы евреев изничтожали исключительно сами.
compare 14 октября 2018 | 19:06
да хоть "новый год"...а в Зимбабве,не отмечают "день жареного мяса"? а то,можно и "возбудиться")))
uryden 14 октября 2018 | 19:09
Ну, если в России это запрещено, то ясен пень, УПА это европейские ценности.
ukrainian_katherina 14 октября 2018 | 19:21
Смешно написана новость. Это день Покрова Святой Богородицы... Кто хочет прочитайте на Гугле можно. Вы же "все" такие религиозные. У нас сейчас новый праздник больно "приростает" - замена 23 февраля на этот новый День. Это называется "День защитника отечества". Мы так хотим - ОТКАЗАТЬ в общих ценностях у нас с вами их уже нет ( в плане войны и героев), отмечайте свое 23 февраля сами. Без нас. А мы создали свой праздник. Да. Это наше. А вы там празднуйте свое.
zibex 14 октября 2018 | 19:27
Надо же, скоро 100 лет как нет ни Бандеры, ни УПА - а русские до сих пор обси*аются от их имен