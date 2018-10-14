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18:30, 14 октября 2018

В Киеве сторонники националистических движений отмечают годовщину запрещенной в России украинской повстанческой армии

В эти минуты в Киеве сторонники националистических движений отмечают годовщину создания запрещенной в России украинской повстанческой армии. Как передает ТАСС, марш проходит в центре украинской столицы. Перед этим представители ультраправых собрались в парке им. Шевченко и оттуда колонной вышли на Бессарабскую площадь. Там они зажигали дымовые шашки и файеры. Сейчас колонная приближаются к Европейской площади, где состоится митинг и концерт.

Комментарии

45

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ura_123 14 октября 2018 | 18:34

Всё цивилизованно... А вот русский марш в рассеюшке отчего-то под запретом)))

nelibermot26 14 октября 2018 | 18:38

ura_123: русский марш сам сошёл на нет после Крыма и того как здесь насмотрелись на хохлообезьян

ura_123 14 октября 2018 | 18:41

nelibermot26: Не рассказывай сказки, насмотревшийся... в зеркало.

nelibermot26 14 октября 2018 | 18:50

ura_123: ещё раз объясняю, кастрюля, русский марш в России не под запретом и в прошлом году как обычно 4 ноября прошел в Люблино, но не собрал большого количества участников

dobrabi 14 октября 2018 | 18:59

Нацики с фаерами на Европейской площади...
Здесь "прекрасно" всё. Это песня. Надоевшая.

minerr 14 октября 2018 | 18:43

ura_123: Всё цивилизованно
------
Особенно цивилизованно это самое УПА в свое время боролись с поляками и евреями. Кстати УПА под запретом не только в "рассеюшке", но и в Польше с Израилем.

ura_123 14 октября 2018 | 18:46

minerr: И ?

dobrabi 14 октября 2018 | 19:06

ura_123: И вот. Наследники убийц маршируют по столице поддерживаемого Европой государства. Цивилизованно маршируют, разумеется.

ura_123 14 октября 2018 | 19:10

dobrabi: Каких именно убийц? Подробности в студию!

dobrabi 14 октября 2018 | 19:16

ura_123: Самых, что ни на есть мерзких.
Массовые убийства поляков. Убийства советских военнопленных. Еврейские погромы. Расправы над советскими служащими и их семьями после войны.
Мало?

kottigr1 14 октября 2018 | 19:26

dobrabi: Пересказываете сказки выдуманные про УПА на Лубянке ?

dobrabi 14 октября 2018 | 19:29

kottigr1: Дед моего одноклассника служил в конце 40-х, начале 50-х на Западной Украине. Отлавливал этих... Он был не очень разговорчивым стариком, но то, что он всё-таки рассказывал, я никогда не забуду.

justlooking 14 октября 2018 | 19:30

dobrabi: Какого хрена дед Вашего одноклассника забыл на нашей земле? Мы его сюда не приглашали. Или он их в Подмосковье отлавливал?

kottigr1 14 октября 2018 | 19:31

dobrabi: Правильно делало УПА, что уничтожало НКВДшную мразь, уничтожившую больше жителей России чем кто либо за всю её историю существования.. Пусть горят в Аду сталинские палачи..!

kottigr1 14 октября 2018 | 19:19

minerr: УПА под запретом не только в "рассеюшке", но и в Польше с Израилем.
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Не свисти.. УПА в Израиле не запрещен, более того Израиль высказался против польского закона о запрете "бандеровской идеологии"

nelibermot26 14 октября 2018 | 18:35

Вывсёврёти, никаких нацистов вна Украине нет

ura_123 14 октября 2018 | 18:44

nelibermot26: Националистов,ежели чего. А про #вывсёврете,ты опять в зеркало посмотрелось?

pantv6666 14 октября 2018 | 19:06

nelibermot26: Националисты - есть. Нацистив нимаэ. А Мари Ле Пен - председатель националистической партии Франции. Лепшый друг Путлера.

velbkeirf1 14 октября 2018 | 18:35

ЗАЛ УПА- ум честь и совесть украинской нации

sg107 14 октября 2018 | 18:51

velbkeirf1:
Пидорасы они и ты..

protoukrop 14 октября 2018 | 19:22

velbkeirf1: Не доведет этот ЗАЛУПА Украину до добра, ох не доведет...

poluputing 14 октября 2018 | 18:36

Покрова -наше Свято.
Бандера - наш Герой.

minerr 14 октября 2018 | 18:52

poluputing: Скажи мне кто твой герой и я скажу тебе кто ты - " 13 января 1936 года Степан Бандера был приговорен к смертной казни через повешение за проведение террористических актов на территории Польши".

kottigr1 14 октября 2018 | 19:12

minerr: "В мае 1887 года первомартовцы были приговорены к смертной казни за террористическую деятельность. В их числе был старший брат Ленина - Александр Ульянов."

protoukrop 14 октября 2018 | 19:27

kottigr1: Насколько помню Ленин это именно тот кто придумал и воссоздал Украину в практически в её нынешних границах. Действительно акт достойный террористического.

kottigr1 14 октября 2018 | 19:33

protoukrop: Вы не правильно помните..
Украинская Народная Республика УНР — название (с 7 (20) ноября 1917 года) «автономной Украины» (образовавшейся 10 (23) июня 1917 года в составе Российского государства); после провозглашения руководством УНР независимости 9 (22) января 1918 года — государство. Украина была образована даже раньше чем появилась РСФСР. После захвата большевиками на Украине власти, была в несколько этапов преобразована в УССР.
30 декабря 1922 года было учреждено путём объединения Украинской ССР вместе с Белорусской ССР, РСФСР и Закавказской СФСР государственное объединение СССР. В этом государственном объединении УССР был суверенным государством согласно действующей на тот момент Конституции(до 1977 года), имел право даже иметь собственную армию и самостоятельно устанавливать международные, межгосударственные отношения.

region62 14 октября 2018 | 18:54

poluputing: передерни.огрызок.

homa_brutt 14 октября 2018 | 19:05

poluputing: Оглоблю вам в очко,упыри.

sam2018 14 октября 2018 | 18:43

Придет время и в Москве на месте памятника Жукову установят монумент командующему армии РОА,генералу Власову и благодарные россиянины будут нести к его подножию жывые цвиты !

piterjanis 14 октября 2018 | 18:51

sam2018: Скоро(с)

region62 14 октября 2018 | 18:59

sam2018: Проститутке борьке немцову цветы только местные идиоты приносят,А "жЫвые цвИты" ты своей девушке на свидание дарить будешь....или мужику.)

gs1112 14 октября 2018 | 19:32

region62: Завидуешь? Давай я тебе пару гвоздичек подарю, даже 4 не жалко. эх гулять так гулять 6 подарю.

pantv6666 14 октября 2018 | 19:08

sam2018: Жыве Рассея! Ну как бы попов с колоколен сбрасывали. И Сталина из мавзолея выкинули и памятники за ночь уничтожили. Пуркуа па?

homa_brutt 14 октября 2018 | 19:08

sam2018: Дебил,Власова за предательсво повесили, а вы садиста Бандеру в ..опу целуете...

kottigr1 14 октября 2018 | 19:28

homa_brutt: Чем Вам узник фашистских концлагерей и личный враг Гитлера Бандера не угодил !? Вы, судя по Вашей ненависти к антифашистам, нацист ?

lvovjanin 14 октября 2018 | 18:48

"запрещенной в России украинской повстанческой армии"
Всё же богатая фантазия у российских законодателей - запрещать то, чего давно уже нет.
Ну, запретила ещё держать дома динозавра, если уж на то пошло.

protoukrop 14 октября 2018 | 19:31

lvovjanin: В Польше за пропаганду УПА предусмотрена уголовная ответственность, или вы пан олень Польшу продолжаете считать частью России?

region62 14 октября 2018 | 18:51

Сталин зря не утилизировал предков этих выродков.

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kryimzdick 14 октября 2018 | 19:02

region62: Сталина самого из Мавзолея пинком под зад

sg107 14 октября 2018 | 19:02

region62:
Коба был добрейшей души человек. Насколько было бы рпоще если бы крымских таттар, чеченцев, бандеровцев, приебалтов не депорировал, а тихонечко бы вырезал, как ваши хозяева, хомячки, индейцев..

(комментарий скрыт)

pantv6666 14 октября 2018 | 19:02

Нет, ну ужос! Но не УЖОС, УЖОС!!!!! Бандера между прочем большУю часть своей жизни в концентрационном лагере провел. Ну кысь гистоирики жидобандеровщины, отмазывальщики власовцев и брянских полицаев, поведайте нам как хохлы евреев изничтожали исключительно сами.

compare 14 октября 2018 | 19:06

да хоть "новый год"...а в Зимбабве,не отмечают "день жареного мяса"? а то,можно и "возбудиться")))

uryden 14 октября 2018 | 19:09

Ну, если в России это запрещено, то ясен пень, УПА это европейские ценности.

(комментарий скрыт)

ukrainian_katherina 14 октября 2018 | 19:21

Смешно написана новость. Это день Покрова Святой Богородицы... Кто хочет прочитайте на Гугле можно. Вы же "все" такие религиозные. У нас сейчас новый праздник больно "приростает" - замена 23 февраля на этот новый День. Это называется "День защитника отечества". Мы так хотим - ОТКАЗАТЬ в общих ценностях у нас с вами их уже нет ( в плане войны и героев), отмечайте свое 23 февраля сами. Без нас. А мы создали свой праздник. Да. Это наше. А вы там празднуйте свое.

zibex 14 октября 2018 | 19:27

Надо же, скоро 100 лет как нет ни Бандеры, ни УПА - а русские до сих пор обси*аются от их имен

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