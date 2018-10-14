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18:08, 14 октября 2018

Менее, чем через час в Сочи на стадионе Фишт начнется матч Лиги Наций между сборными России и Турции

Этим матчем наша команда начинает второй круг группового турнира. После первого россияне лидируют с четырьмя очками. Турецкие футболисты, которых наши обыграли на выезде, набрали три. По сути это решающая игра, которая может обеспечить сборной России первое место, но произойдет это только в случае победы. Россияне не смогли переиграть команду Швеции в четверг, более того не забили ни одного гола после четырехматчевой результативной серии. Шведы перекрыли Артема Дзюбу и Станиславу Черчесову оказалось нечем ответить.

Центр полузащиты и фланги работали непродуктивно. Сборная Турции была освобождена от Лиги Наций и сыграла товарищескую встречу с командой Боснии и Герцеговины, в которой тоже не смогла забить – 0:0. Ворота сборной России сегодня снова будет защищать натурализованный бразилец Маринато Гильерму из Локомотива, который хорошо сыграл с Турцией. Дзюба тренировался с командой, но повреждение ноги может помешать ему сыграть.

Матч между сборными России и Турции начнется в 19.00 по московскому времени. Трансляция на Первом канале.

Комментарии

4

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malorus_kiev153 14 октября 2018 | 18:31

Как же здорово, что Россия теперь может себе позволить играть на своих красавцах стадионах. И причём в тёплой части страны, когда холодно. :-)
В 90-х о таком мечтать даже не приходилось.

compare 14 октября 2018 | 18:36

malorus_kiev153: не может себе позволить страна играть на "красавцах стадионах"...сборная,пока-да.остальные-там же,где и играли...

penderezky 14 октября 2018 | 18:42

compare: ну не знаю у нас школьников пускают на траву ЦСКА в гранпарке если не занято и время не выкуплено.

ruthenocene 14 октября 2018 | 19:35

penderezky: "...школьников пускают на траву ЦСКА..."
У вас школьники на свободном выпасе, что ли?

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