Менее, чем через час в Сочи на стадионе Фишт начнется матч Лиги Наций между сборными России и Турции

Этим матчем наша команда начинает второй круг группового турнира. После первого россияне лидируют с четырьмя очками. Турецкие футболисты, которых наши обыграли на выезде, набрали три. По сути это решающая игра, которая может обеспечить сборной России первое место, но произойдет это только в случае победы. Россияне не смогли переиграть команду Швеции в четверг, более того не забили ни одного гола после четырехматчевой результативной серии. Шведы перекрыли Артема Дзюбу и Станиславу Черчесову оказалось нечем ответить.

Центр полузащиты и фланги работали непродуктивно. Сборная Турции была освобождена от Лиги Наций и сыграла товарищескую встречу с командой Боснии и Герцеговины, в которой тоже не смогла забить – 0:0. Ворота сборной России сегодня снова будет защищать натурализованный бразилец Маринато Гильерму из Локомотива, который хорошо сыграл с Турцией. Дзюба тренировался с командой, но повреждение ноги может помешать ему сыграть.

Матч между сборными России и Турции начнется в 19.00 по московскому времени. Трансляция на Первом канале.