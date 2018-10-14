На выборах в Баварии отмечается более высокое участие избирателей, чем в 2013 году
За возможность занять одно из 180 кресел в местном ландтаге борются около двух тысяч кандидатов от 18 партий. За три часа до закрытия избирательных участков на выборы пришли уже более половины из девяти с половиной миллионов жителей Баварии с правом голоса. В Аугсбурге даже не хватило заготовленных избирательных бюллетеней, которые пришлось привозить из других мест.
Результаты выборов ожидаются в шесть часов местного времени. В настоящее время в баварском ландтаге присутствуют четыре партии — ХСС, СДПГ, «Свободные избиратели» и «Зеленые». Предполагается, что после выборов в парламент этой федеральной земли может войти семь партий, в том числе «Альтернатива для Германии». По предварительным опросам она набирает 10 процентов голосов. Однако все партии исключают возможность коалиции с правыми популистами.
Христианско-социальный союз может потерять абсолютное большинство в баварском ландтаге. За всю послевоенную историю он лишь в общей сложности 17 лет разделял власть в ландтаге совместно с другими партиями. Второй по силе партией на этот раз может стать «Союз 90-х/Зеленые». ХСС пока отрицает также возможность образования коалиции с этой партией. Однако не исключено, что бывшие оппозиционные партии смогут образовать собственную коалицию без ХСС.
Итоги выборов в любом случае окажут влияние на дальнейшее существование большой правительственной коалиции ФРГ и на роль Ангелы Меркель посту председателя ХДС и канцлера.
Комментарии1
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fresh_breeze 14 октября 2018 | 19:31
"Итоги выборов в любом случае окажут влияние на дальнейшее существование большой правительственной коалиции ФРГ и на роль Ангелы Меркель посту председателя ХДС и канцлера."
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Не зря в кругах германских политиков Меркель прозвали "тефлоновым канцлером".
Уж сколько было поводов, чтобы она досрочно ушла в отставку. Но каждый раз обходилось без рефлексии с её стороны.
Так же будет и на этот раз: сделает вид, что поражение ХСС, если оно случится, её не касается, это, мол, проблемы Зеехофера.
PS:
Четыре срока во власти подряд — это явный перебор, без вариантов (ключевое слово "подряд").