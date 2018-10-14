Президент США не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Такие предположения в западных СМИ появились несколько недель назад.

Хозяин Белого дома в эфире телеканала CBS назвал Джеймса Мэттиса своего рода демократом и допустил: министром обороны США может стать другой человек. Дональд Трамп выражался несколько туманно: то называл главу Пентагона хорошим человеком и говорил, что они отлично ладят друг с другом. А за этим: «Он может уйти. Я имею в виду, что на определённом этапе уходят все, люди уходят это Вашингтон». Кроме того по словам президента США Белый дом в ближайшее время может покинуть ряд сотрудников.

Трамп заверил, что никакого хаоса в его администрации нет, несмотря на сообщения американских СМИ. Которые Трамп традиционно назвал ложными. По его словам, он просто меняет состав и полномочия у него на это есть. Информация о скорой отставке Мэттиса появилась ещё полтора месяца назад. Газета Вашингтон пост называла в качестве причины разногласия между президентом и министром обороны. New York Times уточняла: расхождения во взглядах вызваны политикой в отношении НАТО, совместными военными учениями с Южной Кореей. выходом Штатов из иранской ядерной сделки. При этом Мэттис отвергал слухи о возможной отставке. Но ряд экспертов считает, что он оставит должность министра обороны после промежуточных выборов в Конгресс США.

Постпред США при ООН Никки Хейли неожиданно объявила о своей отставке в начале этого месяца.