"Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе"

Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров.

Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник, по ее итогам должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров.

Власти Ингушетии согласовали продление протестных акций до 17 октября. Митинги продолжатся в Магасе до тех пор, пока не будут выполнены требования народа, — сказал «Эху Москвы» журналист и правозащитник Магомед Муцольгов.

Протестующие недовольны соглашением об установлении границы с Чечней, по которому часть ингушских земель должна отойти соседней республике.

Конфликт в Ингушетии можно решить только путем переговоров с протестующими с учетом их интересов. Такое мнение «Эху Москвы» высказала директор центра анализа предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Протесты в Ингушетии продолжаются уже больше недели, жители республики недовольны передачей части территорий Чечне.