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Эксклюзив Эха 18:00, 14 октября 2018

Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе

Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью «Эху Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров.

Встреча полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова с организаторами митингов запланирована на ближайший вторник, по ее итогам должно быть принято продуктивное решение, добавил Евкуров.

Власти Ингушетии согласовали продление протестных акций до 17 октября. Митинги продолжатся в Магасе до тех пор, пока не будут выполнены требования народа, — сказал «Эху Москвы» журналист и правозащитник Магомед Муцольгов.

Протестующие недовольны соглашением об установлении границы с Чечней, по которому часть ингушских земель должна отойти соседней республике.

Конфликт в Ингушетии можно решить только путем переговоров с протестующими с учетом их интересов. Такое мнение «Эху Москвы» высказала директор центра анализа предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Протесты в Ингушетии продолжаются уже больше недели, жители республики недовольны передачей части территорий Чечне.

Комментарии

19

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kottigr1 14 октября 2018 | 18:07

Если протест в Ингушетии не задавили сразу, значит по кремлевским сценариям готовится бойня.. Похоже будет "зачистка" Северного Кавказа, разумеется под предлогом защиты интересов местного населения.

pattrick 14 октября 2018 | 18:17

Такое мнение «Эху Москвы» высказала директор центра анализа предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская...

Мадам Сокирянская, мсье Варфоломеев - задействована тяжёлая артиллерия, судя по всему, Госдепартамент США очень заинтересован в эскалации конфликта между нохчи и галгаями. Шык-мык мычалда, сей-дарг къергенда, шок-мок бульдозер, "Победа" йокъ.

gordy 14 октября 2018 | 18:34

"Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе"

Чтобы оставить без работы Золотова?

chapter_2 14 октября 2018 | 18:20

kottigr1: Не по адресу... Глава Ингушетии не распоряжается силовиками. Для этого имеются МВД, Росгвардия и Полпред Президента.

kottigr1 14 октября 2018 | 18:27

chapter_2: Очень даже по адресу.. Что бы заменить всю власть на Северном Кавказе надо, что бы там ситуацию контролировали российские силовики.. Что бы ввести на Северный Кавказ армию и силовиков, нужен подходящий повод..

pantv6666 14 октября 2018 | 18:46

kottigr1: Нет, сначала Воронеж. Ребяты, эту крысу оставьте нам, русским.

kottigr1 14 октября 2018 | 18:07

Если протест в Ингушетии не задавили сразу, значит по кремлевским сценариям готовится бойня.. Похоже будет "зачистка" Северного Кавказа, разумеется под предлогом защиты интересов местного населения.

rvg 14 октября 2018 | 18:13

Совет не правильный Казачкам срочно одеть медали взять нагайки и на разгон СЛАБО? Это вам не теток в Москве лупить

compare 14 октября 2018 | 18:33

rvg: да уж,здесь,эти "нагаечные клоуны",явно не угадают...пришлось бы еще и железные штаны с замками,надеть-мало ли что,был прецедент с одним из этой "прослойки" бездельников...

timbuktu 14 октября 2018 | 18:18

вероятно, путин москвичам предпочитает жителей кавказа - для первых закупаются автозаки, последним - можно всё.окромя выхода из состава россии

ss2020 14 октября 2018 | 18:23

что-то вова пукин митингами интересуется... что все рыбалки, охоты, свадьбы и прочая хрень закончиались!???)))

piter_ug 14 октября 2018 | 18:30

Видимо война с Чечней чему-то научила кремлядствующих.

tchizik 14 октября 2018 | 18:34

Хто не скаче, той чечен..

abu_vgrobu 14 октября 2018 | 18:35

Занимается правозащитной деятельностью с 2003 года. Сотрудничал со множеством российских и иностранных правозащитных организаций, входил в различные экспертные советы, по приглашению Комиссара Совета Европы по правам человека принимал участие в заседаниях Парламента Совета Европы.В 2013 году его обвиняли в оказании негативного влияния на молодежь и получении денег от США и Норвегии[7]. В 2015 году критиковали за высказывания о «варягах» из других регионов РФ, служащих в Ингушетии[8]. В ноябре 2015 года в организации «МАШР» прошли обыски, в декабре Магомед Муцольгов заявил о давлении на него со стороны силовиков с использованием детской порнографии, якобы обнаруженной в его системном блоке. Людмила Алексеева назвала деятельность Муцольгова «подвигом»
Теперь ясно, что за люди мутят там воду ? Вот то-то и оно.

enigma1973 14 октября 2018 | 18:44

abu_vgrobu: Мутишь воду ты, портянка. А митинг организовали достойные люди. Их прессуют, на них заводят Дела, их пытаются очернить такие скоты как ты, но они все равно не сдаются. Но тебе этого не понять с твоей рабской психологией и образом жизни

pantv6666 14 октября 2018 | 18:53

abu_vgrobu: Ничего как бы не ясно. Ясно что это только начало, и крыса это знает. И единственное что он может сделать - залить деньгами. А чем ингуши хуже (лучше) чеченцев. Хуже только русские.

(комментарий скрыт)

android8835 14 октября 2018 | 18:42

вот ведь наглец - кашу заварили в Москве, а расхлебывай сам

pantv6666 14 октября 2018 | 18:44

Вова, тебе скоро Воронеж бомбить ох придется. Предостерегает оно.

ruthenocene 14 октября 2018 | 19:31

Т.е. вождь сказал, что ингушей мусорам 3.14здить нельзя. А москвичей и петербуржцев (=русских) - можно.
Нет ли тут разжигания межнациональной розни?:)

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