Около 50-ти тысяч военнослужащих Великобритании имеют избыточный вес или страдают от ожирения

Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на официальную статистику министерства обороны Соединенного королевства. Всего в британской армии служат около 150-ти тысяч военных. В пресс-службе военного ведомства высказываются за регулярную проверку уровня их физической подготовки, а тем, кто не прошел ее, предоставлять помощь в выборе диеты и составлении программ силовых нагрузок, чтобы вернутся к здоровому весу.