Около 50-ти тысяч военнослужащих Великобритании имеют избыточный вес или страдают от ожирения
Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на официальную статистику министерства обороны Соединенного королевства. Всего в британской армии служат около 150-ти тысяч военных. В пресс-службе военного ведомства высказываются за регулярную проверку уровня их физической подготовки, а тем, кто не прошел ее, предоставлять помощь в выборе диеты и составлении программ силовых нагрузок, чтобы вернутся к здоровому весу.
Комментарии5
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pro_hanov 14 октября 2018 | 17:37
Начальник Росгвардии знает о вреде переедания, и помогает своим бойцам сбросить лишний вес экономя на картошке и капусте.
traxau_okurka 14 октября 2018 | 17:46
pro_hanov: Я в Москве уже много лет худых ментов не вижу))))))) А им за преступниками бегать))) А всё реформировали-реформировали...
kottigr1 14 октября 2018 | 17:55
pro_hanov: Страшно далека армия Великобритании от проблем МО РФ..
В российской армии 30% солдат страдают дистрофией; 60% личного состава пристрастны к алкоголю; 20% призывников — наркоманы; 20% солдат имеют только начальное образование; 7% — ранее судимы.
kottigr1 14 октября 2018 | 17:55
pro_hanov: Страшно далека армия Великобритании от проблем МО РФ..
В российской армии 30% солдат страдают дистрофией; 60% личного состава пристрастны к алкоголю; 20% призывников — наркоманы; 20% солдат имеют только начальное образование; 7% — ранее судимы.
ly4_sveta 14 октября 2018 | 17:53
У нас ещё больше. Одни генералы чего стОят! Как
генерал, так - пузо! Тощих генералов сейчас не бывает.
Они с майоров начинают жир нагуливать.
denobenen 14 октября 2018 | 17:54
Пусть парад на Красной площади посмотрят как маршируют наши жиртресты, что стены кремлёвские трясутся.