Саудовская Аравия примет ответные меры в случае санкций из-за исчезновения журналиста Хашогги
Саудовская Аравия примет ответные меры в случае американских и британский санкций из-за исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. По словам представителя Эр-Рияда, угрозы Вашингтона и Лондона, политическое давление и ложные обвинения не скажутся на статусе Саудовской Аравии, которая занимает ведущее место в арабском мире.
Комментарии6
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kimkan 14 октября 2018 | 17:39
еще один российский друг
testmeter 14 октября 2018 | 17:42
kimkan: Тоже прыгать будут?
ur_sus 14 октября 2018 | 17:47
Саудовская Аравия против "Нигерии в снегах": найдите десять отличий...
yevlaxli 14 октября 2018 | 17:43
Уж больно очень что-то знакомое в этом заявлении
kir_pich_101 14 октября 2018 | 17:44
Умный проспится - дурак никогда.
Думаю, они проспятся...
А вот мы...
neyexo 14 октября 2018 | 17:53
ведущее место только благодаря деньгам
(золотой трап)