Саудовская Аравия примет ответные меры в случае санкций из-за исчезновения журналиста Хашогги

Саудовская Аравия примет ответные меры в случае американских и британский санкций из-за исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. По словам представителя Эр-Рияда, угрозы Вашингтона и Лондона, политическое давление и ложные обвинения не скажутся на статусе Саудовской Аравии, которая занимает ведущее место в арабском мире.