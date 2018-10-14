Дональд Трамп, пожалуй, впервые публично допустил отставку Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона
В интервью Си-Би-Эс Трамп подчеркнул, что в его команде есть некоторые люди, от кого он не в восторге. В то же время, он подчеркнул, что у него сложились очень хорошие отношения с министром обороны, но, цитирую, «в какой-то момент все уходят. Это Вашингтон».
Комментарии2
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novirusisch 14 октября 2018 | 17:54
Уйдет и Трамп, причем это может произойти раньше чем он думает.
ly4_sveta 14 октября 2018 | 17:57
Не договорил, но имел ввиду, это - Вашингтон,
а не Москва.