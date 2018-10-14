Дональд Трамп, пожалуй, впервые публично допустил отставку Джеймса Мэттиса с поста главы Пентагона

В интервью Си-Би-Эс Трамп подчеркнул, что в его команде есть некоторые люди, от кого он не в восторге. В то же время, он подчеркнул, что у него сложились очень хорошие отношения с министром обороны, но, цитирую, «в какой-то момент все уходят. Это Вашингтон».