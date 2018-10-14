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17:30, 14 октября 2018

Владимир Путин предостерег власти Ингушетии от силового разгона митинга в Магасе

Как заявил «Эху Москвы» глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, президент России посоветовал ему мирно договориться с протестующими.
Между тем, правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней только на два дня — 16 и 17 октября. Об этом сообщает ИФ  со ссылкой на представителя пресс-службы кабинета министров республики. Срок согласованного митинга истекает в понедельник, 15 октября. В связи с этим региональное общественное движение «Совет тейпов ингушского народа» направило новое уведомление о продлении акции еще на десять дней — с 16 по 25 октября.

В правительстве мотивируют свое решение тем, что с 18 октября в Ингушетии, включая столицу республики Магас, запланирован ряд крупных мероприятий «спортивного и культурного характера с массовым участием людей».

Комментарии

9

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srk2658lu 14 октября 2018 | 17:42

//президент России посоветовал ему мирно договориться с протестующими.//
Неужели теперь Путин будет выходить к протестующим и договариваться с Навальным?
Или это только избирательно в отношении гордых вайнахов?

kottigr1 14 октября 2018 | 17:49

srk2658lu: Кто нибудь верит в то, что протесты в Ингушетии могли бы продолжаться так долго без молчаливого разрешения Путина ? Давно бы уже задавили протест.. Похоже, что Вошьдь просто дистанцируется от дальнейшего кровопролития, а это значит то что оно уже есть в планах..

astet 14 октября 2018 | 17:59

kottigr1: "Евкуров,-
обратился к своему вассалу Путин,-
не вздумай разгонять ингушей!
Они ведь - не московское быдло -
в случае чего
запросто замочат тебя в сортире!
Да и мне придётся поменять памперсы..."

rodom_neotkuda 14 октября 2018 | 17:45

смешно ))
упырь посоветовал сильно бить за правду

kottigr1 14 октября 2018 | 18:00

rodom_neotkuda:
«Все решения в этой сфере… должны свестись в конечном итоге к тому, чтобы не только не ухудшить, а улучшить положение этой категории наших граждан».
В. ПУТИН — о «монетизации льгот», 29 июня 2004 г.

«Эти люди погибли не в результате действия газа, потому что газ не был вредным, он был безвредным, и он не мог причинить какого-либо вреда людям. Люди стали жертвами ряда обстоятельств — обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании… И мы можем сказать, что во время операции не пострадал ни один заложник».
Владимир ПУТИН, 20 сентября 2003 г., на встрече с американскими журналистами, о «спасении» заложников «Норд-Оста»

«Отбирать у людей право выбирать себе руководителей в регионах было бы неправильным… и стало бы элементом неуважения к избирателям. Избрание руководителей субъектов Федерации повышает ответственность руководителей за результаты их труда».
Владимир ПУТИН, 6 мая 2000 г. О невозможности отмены выборов в регионах.

«Государство не ставило целью национализировать, прибрать к рукам эту компанию. Такой цели нет, не было и не будет…».
Владимир ПУТИН, 24 сентября 2004 г. О "Юкосе"

«Свобода прессы — это одна из опор нашего демократического фундамента, гарантия независимости демократического развития, необратимости этих процессов».
Владимир ПУТИН, 24 сентября 2004 г.

«Мы способны за 10 лет увеличить экономический рост в два раза. При условии удержания темпов развития на уровне I квартала 2004 г. мы сможем удвоить ВВП уже к 2010 г.».
Владимир ПУТИН, 26 мая 2004 г.

basel812 14 октября 2018 | 17:48

Только русских можно метелить дубинками безнаказанно.

snagging 14 октября 2018 | 17:52

Зато, разрешил Кадырову делить территорию России. В результате этих действий межнациональный конфликт. И, где гарант, что он делает, позволяет изменять границы.

sbk 14 октября 2018 | 18:01

В Москве таких советов не возникает.
Почему бы это?

ly4_sveta 14 октября 2018 | 18:01

А в Москве всех скручивают, дубастят, лупят, арестовывают,
сажают и издеваются на - «раз»! А гарант, как бы, не в курсе
бывает? Он с дуба рухнул или белены объелся? Или опять
хитрит-мудрит-прикидывается?

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