Владимир Путин предостерег власти Ингушетии от силового разгона митинга в Магасе

Как заявил «Эху Москвы» глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, президент России посоветовал ему мирно договориться с протестующими.

Между тем, правительство Ингушетии разрешило продлить митинг против соглашения о границе с Чечней только на два дня — 16 и 17 октября. Об этом сообщает ИФ со ссылкой на представителя пресс-службы кабинета министров республики. Срок согласованного митинга истекает в понедельник, 15 октября. В связи с этим региональное общественное движение «Совет тейпов ингушского народа» направило новое уведомление о продлении акции еще на десять дней — с 16 по 25 октября.

В правительстве мотивируют свое решение тем, что с 18 октября в Ингушетии, включая столицу республики Магас, запланирован ряд крупных мероприятий «спортивного и культурного характера с массовым участием людей».