Китай объявил о завершении строительства своей части первого моста через Амур
Полностью готово 17 пролётов из 20ти. Россия, которая строит остальные, работы пока не закончила.
Условия соглашения, заключённого в 2013м году, Китай выполнил первым. Проделав в несколько раз больше работы чем Россия. Все 17 пролётов моста через Амур построены, сообщило агентство Синьхуа. А вот строительство российской части не завершено, хотя в начале месяца сообщалось о том, что обе части моста сомкнулись. Эксперты сначала прогнозировали, что его могут открыть к 2016му, затем в июне этого года, но в итоге церемонию перенесли только на следующее лето. Весной СМИ сообщали о долгах по зарплате перед рабочими.
Губернатор Еврейской автономной области, откуда мост пойдёт в Китай, Александр Левинталь недавно сообщил, что строительство последней опоры моста завершается. Мост свяжет российское село Нижнеленинское с городским уездом Тунцзян в Китае. Протяжённость более двух километров, из них 85 процентов на китайской территории. Это первый мост между Россией и Китаем. По нему туда будут доставлять железную руду, уголь, лес и удобрения.
По данным газеты Коммерсант проект обошёлся в 400 миллионов долларов.
Комментарии12
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sensei54 14 октября 2018 | 17:08
Что, что...Погода нас подвела, вот что.
semia 14 октября 2018 | 17:10
В России "пролеты" поняли дословно. Так что пролетаем!
kottigr1 14 октября 2018 | 17:21
semia: "Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий! Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий."
ugiazov 14 октября 2018 | 17:20
sensei54: Это всё снег! То внезапно выпадет, то внезапно растает.
kottigr1 14 октября 2018 | 17:27
ugiazov: Совсем китаезы обнаглели.. Пусть сами мост в свою Сибирь достраивают !
testmeter 14 октября 2018 | 17:18
#сибирьнаш
cite 14 октября 2018 | 17:25
testmeter: Если, вы китаец, то чуть чуть потерпите, скоро все ваш будет!))
testmeter 14 октября 2018 | 17:44
cite: Глаза узкие - значит русские
ly4_sveta 14 октября 2018 | 17:50
Ну, все... Прощай, Сибирь-матушка! Идёт
Китай-батюшка! Добровольная сдача, народ
к покорению готов.
ansata 14 октября 2018 | 17:55
"По нему туда будут доставлять железную руду, уголь, лес и удобрения. "
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А оттуда? ))
ta_ma_ra 14 октября 2018 | 18:01
ansata: А оттуда - китайцев.
compare 14 октября 2018 | 18:04
ansata: оглядитесь овкруг себя: комп,клавиатура,телевизор и многое,если не все-откуда,неужели,"сделано в урюпинске"?