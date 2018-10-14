Китай объявил о завершении строительства своей части первого моста через Амур

Полностью готово 17 пролётов из 20ти. Россия, которая строит остальные, работы пока не закончила.

Условия соглашения, заключённого в 2013м году, Китай выполнил первым. Проделав в несколько раз больше работы чем Россия. Все 17 пролётов моста через Амур построены, сообщило агентство Синьхуа. А вот строительство российской части не завершено, хотя в начале месяца сообщалось о том, что обе части моста сомкнулись. Эксперты сначала прогнозировали, что его могут открыть к 2016му, затем в июне этого года, но в итоге церемонию перенесли только на следующее лето. Весной СМИ сообщали о долгах по зарплате перед рабочими.

Губернатор Еврейской автономной области, откуда мост пойдёт в Китай, Александр Левинталь недавно сообщил, что строительство последней опоры моста завершается. Мост свяжет российское село Нижнеленинское с городским уездом Тунцзян в Китае. Протяжённость более двух километров, из них 85 процентов на китайской территории. Это первый мост между Россией и Китаем. По нему туда будут доставлять железную руду, уголь, лес и удобрения.

По данным газеты Коммерсант проект обошёлся в 400 миллионов долларов.