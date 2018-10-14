ЕС может утвердить план новых антироссийских санкций уже 15 октября
Заседание Совета глав МИД ЕС по этому вопросу запланирован в Люксембурге. Пакет санкций предложен Великобританией и Францией после химатак атак в Сирии и Солсбери. По сведениям британской The Telegraph, новые ограничения будут направлены против руководителей российских разведведомств и их соратников, которые могут нести ответственность за применение запрещенных веществ. Издание отмечает, что санкции могут быть связаны с заморозкой их активов и запретом на въезд в страны ЕС.
В последние годы запрет на разработку и производство нарушили две страны: Сирия и КНДР. Об этом «Эху» сказал военный обозреватель Александр Гольц.
Точно доказать или опровергнуть утверждения о применении или неприменении химического оружия невозможно, считает Александр Гольц.
Комментарии15
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nelibermot26 14 октября 2018 | 17:09
Всё правильно, это же не расчлененный Хашогги, это живые Скрипали )))
pattrick 14 октября 2018 | 17:17
ЕС может утвердить план новых антироссийских санкций уже 15 октября...
Готовьте новые санкции против России, за принуждение Украины к миру из-за время рейдерских захватов храмов. Всё к тому идёт, что скоро продолжится распад СССР.
dataan 14 октября 2018 | 17:22
pattrick: Заодно пусть готовят санкции за присоединение 12 областей Украины к России и за развал ЕС. Не за горами.
tvitov66 14 октября 2018 | 17:48
Ещё доза полезных для россиян и нашего импортозамещения санкции? Ну какой дебил откажется? Давайте ещё! Наш вошьдь пожелал прямо сразу и прямо все! Не хорошо отказывать женщинам и пр. персонажам с обложки Time
vezdehod 14 октября 2018 | 18:05
dataan:
Заодно пусть готовят санкции за присоединение 12 областей Украины к России и за развал ЕС. Не за горами.
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Видимо здорово отпраздновал "Покров" - мозги вылетели.
poluputing 14 октября 2018 | 17:39
pattrick: dataan: трындеть вы горазды, чужих детей хоронить тоже. А как насчёт своих. Не в Гейропе же они
kottigr1 14 октября 2018 | 17:18
nelibermot26: Без помощи Запада, мудрый бледнолицый Вождь не может обеспечивать жизнь для своих аборигенов.. Болтовней о сакральных тотемах, плясками с копьями вокруг костра, ритуальными жертвоприношениями народ не накормишь..
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Когда вымрут все белые папуасы, Вождю придется сдаться.. Ведь кушать будет нечего уже даже ему..
danko1 14 октября 2018 | 17:24
kottigr1: А Путин и его Госстат врут при таких показателях о росте продолжительности жизни.
Меня тут рассмешила цифра Минтруда в отношении зарплат, озвученная на Дожде. У нас оказывается помощник режиссера по их данным 500 тыс. руб в месяц получает.
Наша власть совсем в другой России живет, а о реальной ничего не знает.
ur_sus 14 октября 2018 | 17:34
kottigr1:
//Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел. //
Население России не должно превышать 20-25 млн. Спросите почему? - просто: 5 млн на добычу нефти-газа, ещё 5 млн рмии-полиции-росгвардии. 100-200 тыс на содержание ЯО. Остальные 10-15 млн на подмывание задниц вышеупомянутых. В таком случае нефтяных доходов хватит ещё лет на 20-30...
kottigr1 14 октября 2018 | 17:41
ur_sus: Смотрю.. Вас переполняет оптимизм.. Что бы добывать в РФ нефть-газ и обслуживать инфраструктуру достаточно 500 000 человек. 1 000 000 солдат-полицаев хватит для охраны корпорации и её границ. Незачем Вождю кормить остальных дармоедов из своего кармана..
rodom_neotkuda 14 октября 2018 | 17:13
да нас рать )) орали богатыри в думе
пока наш любимый и уважаемый упырь жив, мы не только пенсионеров разденем, мы еще и у младенцев пеленки заберём
а иначе, нафига ОН нас тут назначил
ugiazov 14 октября 2018 | 17:29
Новые санкции? В госдуме шампанское заготовили?
kimkan 14 октября 2018 | 17:31
И это прекрасно!
maikl5301 14 октября 2018 | 17:37
Этот Гольтц сам себя то слышит, что говорит? Как может Корея и Сирия что-то нарушить, если доказать это невозможно??
srk2658lu 14 октября 2018 | 17:50
Опять "нежданчик"?
За что, господа! Англичанка опять нагадила...
Мы же из хороших побуждений травили Скрипалей!
Пора Путину опускать "железный занавес" и уходить на пожизненное президентство....