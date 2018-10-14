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17:03, 14 октября 2018

ЕС может утвердить план новых антироссийских санкций уже 15 октября

Заседание Совета глав МИД ЕС по этому вопросу запланирован в Люксембурге. Пакет санкций предложен Великобританией и Францией после химатак атак в Сирии и Солсбери. По сведениям британской The Telegraph, новые ограничения будут направлены против руководителей российских разведведомств и их соратников, которые могут нести ответственность за применение запрещенных веществ. Издание отмечает, что санкции могут быть связаны с заморозкой их активов и запретом на въезд в страны ЕС.

В последние годы запрет на разработку и производство нарушили две страны: Сирия и КНДР. Об этом «Эху» сказал военный обозреватель Александр Гольц.

Точно доказать или опровергнуть утверждения о применении или неприменении химического оружия невозможно, считает Александр Гольц.

Комментарии

15

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nelibermot26 14 октября 2018 | 17:09

Всё правильно, это же не расчлененный Хашогги, это живые Скрипали )))

(комментарий скрыт)

pattrick 14 октября 2018 | 17:17

ЕС может утвердить план новых антироссийских санкций уже 15 октября...

Готовьте новые санкции против России, за принуждение Украины к миру из-за время рейдерских захватов храмов. Всё к тому идёт, что скоро продолжится распад СССР.

dataan 14 октября 2018 | 17:22

pattrick: Заодно пусть готовят санкции за присоединение 12 областей Украины к России и за развал ЕС. Не за горами.

tvitov66 14 октября 2018 | 17:48

Ещё доза полезных для россиян и нашего импортозамещения санкции? Ну какой дебил откажется? Давайте ещё! Наш вошьдь пожелал прямо сразу и прямо все! Не хорошо отказывать женщинам и пр. персонажам с обложки Time

vezdehod 14 октября 2018 | 18:05

dataan:
Заодно пусть готовят санкции за присоединение 12 областей Украины к России и за развал ЕС. Не за горами.
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Видимо здорово отпраздновал "Покров" - мозги вылетели.

poluputing 14 октября 2018 | 17:39

pattrick: dataan: трындеть вы горазды, чужих детей хоронить тоже. А как насчёт своих. Не в Гейропе же они

kottigr1 14 октября 2018 | 17:18

nelibermot26: Без помощи Запада, мудрый бледнолицый Вождь не может обеспечивать жизнь для своих аборигенов.. Болтовней о сакральных тотемах, плясками с копьями вокруг костра, ритуальными жертвоприношениями народ не накормишь..
Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел.
Когда вымрут все белые папуасы, Вождю придется сдаться.. Ведь кушать будет нечего уже даже ему..

danko1 14 октября 2018 | 17:24

kottigr1: А Путин и его Госстат врут при таких показателях о росте продолжительности жизни.
Меня тут рассмешила цифра Минтруда в отношении зарплат, озвученная на Дожде. У нас оказывается помощник режиссера по их данным 500 тыс. руб в месяц получает.
Наша власть совсем в другой России живет, а о реальной ничего не знает.

ur_sus 14 октября 2018 | 17:34

kottigr1:
//Естественная убыль населения в 2018 году в РФ стала такой сильной, что перекрыла миграционный приток в страну — и население России за 7 мес. 2018 года сократилось на 92 тыс.чел. //
Население России не должно превышать 20-25 млн. Спросите почему? - просто: 5 млн на добычу нефти-газа, ещё 5 млн рмии-полиции-росгвардии. 100-200 тыс на содержание ЯО. Остальные 10-15 млн на подмывание задниц вышеупомянутых. В таком случае нефтяных доходов хватит ещё лет на 20-30...

kottigr1 14 октября 2018 | 17:41

ur_sus: Смотрю.. Вас переполняет оптимизм.. Что бы добывать в РФ нефть-газ и обслуживать инфраструктуру достаточно 500 000 человек. 1 000 000 солдат-полицаев хватит для охраны корпорации и её границ. Незачем Вождю кормить остальных дармоедов из своего кармана..

rodom_neotkuda 14 октября 2018 | 17:13

да нас рать )) орали богатыри в думе

пока наш любимый и уважаемый упырь жив, мы не только пенсионеров разденем, мы еще и у младенцев пеленки заберём

а иначе, нафига ОН нас тут назначил

ugiazov 14 октября 2018 | 17:29

Новые санкции? В госдуме шампанское заготовили?

kimkan 14 октября 2018 | 17:31

И это прекрасно!

maikl5301 14 октября 2018 | 17:37

Этот Гольтц сам себя то слышит, что говорит? Как может Корея и Сирия что-то нарушить, если доказать это невозможно??

srk2658lu 14 октября 2018 | 17:50

Опять "нежданчик"?
За что, господа! Англичанка опять нагадила...
Мы же из хороших побуждений травили Скрипалей!
Пора Путину опускать "железный занавес" и уходить на пожизненное президентство....

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