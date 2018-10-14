ЕС может утвердить план новых антироссийских санкций уже 15 октября...

Заседание Совета глав МИД ЕС по этому вопросу запланирован в Люксембурге. Пакет санкций предложен Великобританией и Францией после химатак атак в Сирии и Солсбери. По сведениям британской The Telegraph, новые ограничения будут направлены против руководителей российских разведведомств и их соратников, которые могут нести ответственность за применение запрещенных веществ. Издание отмечает, что санкции могут быть связаны с заморозкой их активов и запретом на въезд в страны ЕС.

В последние годы запрет на разработку и производство нарушили две страны: Сирия и КНДР. Об этом «Эху» сказал военный обозреватель Александр Гольц.

Точно доказать или опровергнуть утверждения о применении или неприменении химического оружия невозможно, считает Александр Гольц.