Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе
Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью журналисту «Эха Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров.
Власти Ингушетии согласовали продление протестных акций до 17 октября. Митинги продолжатся в Магасе до тех пор, пока не будут выполнены требования народа, — сказал «Эху Москвы» журналист и правозащитник Магомед Муцольгов.
Протестующие недовольны соглашением об установлении границы с Чечней, по которому часть ингушских земель должна отойти соседней республике.
Комментарии7
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tv_victim 14 октября 2018 | 17:05
«Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову: «права». Слово «обязанности» он сознавал очень ясно, так что мог об этом редмете написать целые дести бумаги, но «права» – что такое «права»?»
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
danko1 14 октября 2018 | 17:14
tv_victim: А в России отдает приказы на силовые разгоны, массовые задержания и уголовные сроки.
Путин так россиян не любит, делая исключение для жителей Кавказа, или он последних боится очень, как всякий трус, уступая более сильному и смелому?
rodom_neotkuda 14 октября 2018 | 17:10
это оч. мудрая мысль !! схлестнуть чечен с ингушами
по стопам сталина пошел вошьд
мамаши, которые одевают своих деток в военную форму.. вы теперь выбирайте.. за кого они головы положат.. за чечен или за ингушей
ur_sus 14 октября 2018 | 17:16
То, что происходит в России сегодня уже не комедия, и не трагикомедия. Это - прогрессирующий маразм. Есть две новости для "дарагих вставателей с коленцев": хорошая в том, что сегодня в России жизнь просто прекрасна на фоне той, которая будет уже совсем скоро. А плохая новость в том, что обо всём вас "дарагих" предупреждали, и не раз...
georgadvokat 14 октября 2018 | 17:14
Большой друг и защитник пешеходов (именно этим он первоначально мотивировал ограничения свободы собраний) путин не считает, что права пешеходов Ингушетии нарушены. Какое же лицемерное и трусливое ничтожество в.в. путин.
alena01 14 октября 2018 | 17:17
Ага...
Уговорить ингушей расслабиться и получить кдовольствие...
cite 14 октября 2018 | 17:21
Все митингующие россияне равны в своем бесправии,но но некоторые равнее других.