Президент России Владимир Путин предостерег главу Ингушетии от силового разгона митингов в Магасе

Глава государства посоветовал мирно договориться с протестующими. Об этом в интервью журналисту «Эха Москвы» сказал сам Юнус-Бек Евкуров.

Власти Ингушетии согласовали продление протестных акций до 17 октября. Митинги продолжатся в Магасе до тех пор, пока не будут выполнены требования народа, — сказал «Эху Москвы» журналист и правозащитник Магомед Муцольгов.

Протестующие недовольны соглашением об установлении границы с Чечней, по которому часть ингушских земель должна отойти соседней республике.