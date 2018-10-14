Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в субботу был экстренно госпитализирован «с острой болью в почке»
В своем Telegram-канале он сообщил, что уже прооперирован в одной из московских больниц. Он уточнил, что операция прошла успешно, но ближайшую неделю ему придется «понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты».
Венедиктов добавил, что чувствует себя «относительно неплохо».
Комментарии22
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sg107 14 октября 2018 | 16:38
Скорейшего выздоровления, Алексей! Знаю по себе что это такое. И ешьте арбузы помногу. Помогает..
ykpodupa 14 октября 2018 | 16:40
sg107: А Чепигу кто нибудь видел ?
gordy 14 октября 2018 | 16:49
Вот как бывает?
dataan 14 октября 2018 | 17:18
А не надо быть таким злым. И почки будут в порядке.
poluputing 14 октября 2018 | 17:46
dataan: правильно , и начните с себя. А то всякую бяку украинцам желаете, как бы бумерангом не получили
edyatel 14 октября 2018 | 17:44
gordy: Интересно от кого это он в больничку спрятался?
ivfn 14 октября 2018 | 17:14
sg107: А вот с вискарем придется видимо завязывать. Хотя......
beatloman_ramenskoe 14 октября 2018 | 16:39
Хотел бы пожелать Алексею Алексеевичу скорейшего выздоровления!
mikr 14 октября 2018 | 17:12
beatloman_ramenskoe: В русском языке сослагательное наклонение несовершенной формы глагола обозначает опровержение данного глагола. То есть, Вы хотели пожелать выздоровления, но... не станете этого делать по какой-то причине.
beatloman_ramenskoe 14 октября 2018 | 17:56
mikr: Спасибо большое за то,что Вы обратили внимание на мою безграмотность.Это часто бывает полезным,чтобы избежать ошибок впредь.А Алексею Алексеевичу просто пожелаю здоровья!
clandestino 14 октября 2018 | 17:20
beatloman_ramenskoe: Дык пожелайти
mikr 14 октября 2018 | 16:43
Интересно, а бинты, лекарства и постельные принадлежности он с собой принес? Ведь по данным Эха Москвы в российских больницах никакой цивилизации быть не может.
liana 14 октября 2018 | 16:50
Скорее поправляйтесь.
ed10075 14 октября 2018 | 16:51
Здоровья и скорейшего выздоровления АА Венедиктову!
payalnick 14 октября 2018 | 16:54
Мишкина ждёт квалификационная комиссия. Снимут разряд и лишает квартальной премии
mozhem_povtorit 14 октября 2018 | 16:55
Пережрал коньяка с дудаевым
ivfn 14 октября 2018 | 17:20
mozhem_povtorit:
Он любитель виски.
За годы его посещений «Гельвеции» я узнал много важных подробностей. Венедиктов мало ест и много пьет. Из алкогольных напитков предпочитает дорогой виски. В последнее время в хорошей компании не отказывается от рюмки хорошей граппы. Он очень неприхотлив в выборе номера. Легко может отдать коллеге свой люкс, а сам переместится в соседний «стандарт». Обожает соленые белые грибы и копченый клыкач. На вопрос, что привезти из Питера на день рождения, ехидно отвечает: «Рыбку...ну и под рыбку»
Когда Венедиктов у меня в отеле пространство и время теряют привычные свойства. Он садится за стол в ресторане «закусить» — и обед незаметно переходит в ужин, а ужин во внеплановый завтрак.
Алексей Венедиктов: «Я пью виски и с властью, и с оппозицией»
ИТД и ИТД и ИТД и ИТД. Короче спекся ВеняДиктов.
kazlevich1949 14 октября 2018 | 16:57
Коль уж такая "пьянка" в Мире нече там по Лондонам разъезжать, да соборы по городам разглядывать... выздоравливайте, старина!
ymnikymnik 14 октября 2018 | 17:15
Ал.Алексевич скорее вам выздоровление если надо лекарство ? Аптека за углом !
petrivanov 14 октября 2018 | 17:21
Выздоравливайте скорее, Уважаемый Алексей Алексеевич! И больше не болейте!
briks 14 октября 2018 | 17:21
повстречался с каким то героем россии ?
clandestino 14 октября 2018 | 17:22
Видать, камешек застрял в мочеточнике. Поправляйтесь, Алексей.