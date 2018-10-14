Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в субботу был экстренно госпитализирован «с острой болью в почке»

В своем Telegram-канале он сообщил, что уже прооперирован в одной из московских больниц. Он уточнил, что операция прошла успешно, но ближайшую неделю ему придется «понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты».

Венедиктов добавил, что чувствует себя «относительно неплохо».