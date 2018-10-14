Минпромторг предлагает разрешить выращивать в России наркосодержащие растения в медицинских целях

Речь идет в первую очередь о выработке компонентов для опиоидных обезболивающих. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, соответствующий законопроект согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен в правительство. В настоящий момент в России все сырье для производства наркотических лекарств — импортное. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявлял, что снятие запрета на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях, в первую очередь опийного мака, закроет потребности в сырье на 80%.