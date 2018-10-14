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16:31, 14 октября 2018

Китай завершил строительство 17 пролетов железнодорожного моста через реку Амур

Об этом сообщает агентство Xinhua. Россия строит оставшиеся три пролета с 2014 года. Мост через Амур — совместный проект России и Китая, о котором страны договорились в 2013 году. Строительство началось в 2014 году. Согласно договору, Китай должен был построить 17 пролетов моста, Россия — три. Длина моста составит 2215 метров.

Комментарии

3

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ura_123 14 октября 2018 | 16:35

Рассеюшка тоже мост построила,вот только не там и не туда)))

stebinmaku 14 октября 2018 | 16:37

И никто не будет "в пролёте" от 17-ти этих пролётов..

payalnick 14 октября 2018 | 16:37

Обещанного -три пролета ждут

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