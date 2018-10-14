Глава Пентагона Джеймс Мэттис может уйти в отставку

Этого в интервью Си-би-эс не исключил президент США Дональд Трамп. При этом он отметил, что генерал Мэттис, цитирую, «хороший парень», и они «неплохо ладили».

Слухи о том, что Мэттис сможет покинуть министерство обороны США после ноябрьских выборов в конгресс, в Вашингтоне ходят уже давно. Сам глава военного ведомства США до последнего времени их опровергал. Американские СМИ в последнее время сообщают, что взгляда Трампа и Мэтисса расходятся по многим вопросам — от позиции по НАТО до запрета трансгендерам служить в армии.