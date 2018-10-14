Владимир Путин поинтересовался у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о ситуации в регионе, где продолжаются протесты после установления новых границ с Чечней. Глава государства посоветовал региональному чиновнику говорить с протестующими «методами языка и демократии». В интервью «Эху Москвы» Евкуров подчеркнул, что Путин против возможного силового разгона акций.