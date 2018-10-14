Владимир Путин поинтересовался у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о ситуации в регионе, где продолжаются протесты
Владимир Путин поинтересовался у главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о ситуации в регионе, где продолжаются протесты после установления новых границ с Чечней. Глава государства посоветовал региональному чиновнику говорить с протестующими «методами языка и демократии». В интервью «Эху Москвы» Евкуров подчеркнул, что Путин против возможного силового разгона акций.
Комментарии2
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shmuel63 14 октября 2018 | 16:37
«методами языка и демократии». - то есть, печень по асфальту размазывать поаккуратнее.
sokal123 14 октября 2018 | 16:37
Добрый дедушка пахан умоляет главу Ингушетии не избивать протестующих и применить к ним его (пахана) демократические методы.