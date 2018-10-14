Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на общественное движение «Ночной патруль». Согласно этим данным, Башкиров передвигался на каршеринговом автомобиле. Наличие алкоголя в крови подтвердили во время медосвидетельствования. Сам футболист или представители клуба эту информацию пока не комментировали.