Игрока клуба «Крылья Советов» — футболиста Евгения Башкирова подозревают в том, что он нетрезвым сел за руль
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на общественное движение «Ночной патруль». Согласно этим данным, Башкиров передвигался на каршеринговом автомобиле. Наличие алкоголя в крови подтвердили во время медосвидетельствования. Сам футболист или представители клуба эту информацию пока не комментировали.
Комментарии2
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savbensmb 14 октября 2018 | 16:33
Оборзели мячегоны с деньгами. В кузнечный цех бы их хотя бы на недельку...
pag22 14 октября 2018 | 16:34
Пошли вразнос футболисты! Вот хоккеисты нормальные патриоты: поиграли в НХЛ, построили домик в Пиндосии, детям тамошнее гражданство оформили, вступили в Путин Тим и раз в полгода приезжают любить Россию. Эти поездки для них как для футболистов выпивка.....