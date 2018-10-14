Бывший капитан Спартака Денис Глушаков мог вывести со счетов до 300 миллионов рублей перед бракоразводным процессом
Жена Глушакова Дарья подала на развод из-за постоянных измен мужа. Одна из них попала на видео. Дарья застала Глушакова в бане с девушкой и подала на развод. Никулинский суд города Москвы арестовал имущество супругов – в частности дома и квартиры автомобиль Глушакова стоимостью более 5 миллионов рублей, а также счета и депозиты. Как заявляет адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, футболист до решения суда успел вывести около 200 миллионов рублей и еще 100 после того, как вердикт вступил в силу. Если это будет доказано, то игроку Спартака грозит уголовное преследование по статье, связанной с лишением свободы. Супруги состоят в браке уже восемь лет. У них две дочери 2011 и 2016 года рождения.
Денис Глушаков сейчас выведен из основного состава Спартака и тренируется вместе с дублерами, но с означенным делом это не связано.
Комментарии3
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tv_victim 14 октября 2018 | 16:16
Брак - зло!
savbensmb 14 октября 2018 | 16:29
За 300 миллионов рублей (только укрытых) можно в течении года содержать НИИ, хорошую больницу, сколько операций детям... А почему то платят мячегонам...
gvzdk 14 октября 2018 | 16:36
Ну до решения суда он же наверное вправе распоряжаться своими деньгами - в чем криминал?....