Бывший капитан Спартака Денис Глушаков мог вывести со счетов до 300 миллионов рублей перед бракоразводным процессом

Жена Глушакова Дарья подала на развод из-за постоянных измен мужа. Одна из них попала на видео. Дарья застала Глушакова в бане с девушкой и подала на развод. Никулинский суд города Москвы арестовал имущество супругов – в частности дома и квартиры автомобиль Глушакова стоимостью более 5 миллионов рублей, а также счета и депозиты. Как заявляет адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин, футболист до решения суда успел вывести около 200 миллионов рублей и еще 100 после того, как вердикт вступил в силу. Если это будет доказано, то игроку Спартака грозит уголовное преследование по статье, связанной с лишением свободы. Супруги состоят в браке уже восемь лет. У них две дочери 2011 и 2016 года рождения.

Денис Глушаков сейчас выведен из основного состава Спартака и тренируется вместе с дублерами, но с означенным делом это не связано.